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金管會主委彭金隆：科技島走向資本島 揭示五大政策方向

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會主委彭金隆。記者張文玠／攝影
金管會主委彭金隆。記者張文玠／攝影

金管會主委彭金隆昨（17）日表示，台灣要從「科技島」走向「資本島」，他揭示第二屆臺灣週三大目的、五大政策方向，並指出近兩年金融業整體資產管理規模已增加逾14兆元，正加速把產業優勢轉化為資本市場競爭力。

第二屆臺灣週將於11月3日至13日登場，以「從科技島到資本島，台灣引領亞洲財富以創新的交會點」為主題。

彭金隆表示，今年除延續第一屆國際連結主軸，更有「主題更多、參與者更廣」兩大特色。主題方面，今年新增亞洲債券市場、創新籌資平台、新創產業、虛擬資產及金融資安韌性等議題。

參與者則擴及彭博、亞洲公司治理協會及國內金融機構等。彭金隆說，希望串聯政府、金融產業及國際夥伴，讓第二屆臺灣週更具計畫性與全面性。

他指出，臺灣週有三大目的，分別是「讓世界看見台灣」、「投資台灣」及「加大台灣與國際的連接」，更是展現政府未來政策推動方向的最佳窗口。

金管會未來將從五大面向持續推動政策。第一是建構友善透明的金融營運環境，截至6月底，配合亞洲資產管理中心已完成逾60項法規調適。

彭金隆指出，過去兩年已明顯帶動資產管理市場動能，整體資產管理規模增加逾14兆元，投信資產管理規模已近23兆元；銀行高資產客戶AUM截至6月底也達2.8兆元，相信很快就會突破3兆元。

這些都展現台灣兼顧創新、監理與市場發展的成果。持續朝亞洲資產管理中心邁進，建構友善、透明、穩定、安全的金融環境，將是未來明確持續的政策目標。

第二是結合台灣產業優勢，建構資本市場國際競爭力。

金管會將推動亞洲創新籌資平台，串聯創新板、上市櫃、興櫃及創櫃板，並強化台灣債券市場國際競爭力，完善企業籌資生態系。

第三是穩健、有序加速金融商品創新。截至7月底ETF市場規模達11兆元、約占整體投信基金三分之二，其中投資台股的主動及被動式ETF規模，已從去年同期3.2兆元增至6.86兆元。

第四、第五項則是深化永續金融與公司治理，以及推動全民資產管理與理財素養。TISA截至7月底開戶數達22.6萬人，累積申購金額逾90億元，帳戶資產規模超過180億元。

金管會 科技 彭金隆

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