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熱錢匯入 台幣勁升1.94角

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
外資17日買超台股逾400億元，資金匯入需求推升新台幣匯價，加上美元指數走弱及出口商拋匯助攻，新台幣終場收在31.852元，升值1.94角，攀7月以來近一個半月高點，連續四個交易日收紅，單日成交量達25.4億美元。路透
外資17日買超台股逾400億元，資金匯入需求推升新台幣匯價，加上美元指數走弱及出口商拋匯助攻，新台幣終場收在31.852元，升值1.94角，攀7月以來近一個半月高點，連續四個交易日收紅，單日成交量達25.4億美元。路透

外資昨（17）日買超台股逾400億元，資金匯入需求推升新台幣匯價，加上美元指數走弱及出口商拋匯助攻，新台幣終場收在31.852元，升值1.94角，攀7月以來近一個半月高點，連續四個交易日收紅，單日成交量達25.4億美元。

匯銀人士預估，31.8元將成為下一個重要關卡，若資金流入持續，新台幣甚至有機會進一步朝31.5元靠攏。

匯市昨日一早呈現偏升格局，新台幣以32.02元開盤、小升2.6分，隨外資匯入力道增強，盤中升勢擴大，最高一度衝上31.824元，升值2.22角，終場回落，仍維持逾1角升幅。市場觀察，央行昨日未明顯出手阻升，使新台幣升值動能得以延續，匯銀估昨日外資匯入約15億美元。

美元指數昨日下滑0.38%，亞幣普遍走強；新台幣昨日升值0.61%，升幅明顯領先主要亞洲貨幣，星元升值0.27%、韓元及日圓皆升值0.16%，人民幣升值0.05%。

匯銀人士指出，目前新台幣升值主要受到「外資回補台股＋美元偏弱」兩大因素帶動。近期外資重新加碼台股，若後續持續出現逾400億元規模的買超，勢必帶來資金匯入需求；另一方面，美國近期經濟數據出現降溫訊號，也使美元短線承壓，有利新台幣及其他亞幣表現。

匯銀人士表示，近期美國通膨數據略有降溫，但消費者對物價及經濟前景的感受仍偏謹慎，零售銷售下滑也凸顯消費動能可能面臨壓力。在市場重新評估美國經濟成長力道之際，美元短線偏弱格局若延續，將有利新台幣維持升值走勢。

值得注意的是，出口商拋匯也成為近期新台幣升值的另一推力。隨新台幣重新站回31元價位，且逐步接近月底，若出口商對匯價持續升值的預期升高，可能加速美元收入結匯，形成「愈升愈想拋」的市場心理，進一步強化新台幣升值預期。

展望後市，匯銀人士認為，只要外資持續回補台股、美元維持弱勢，加上出口商拋匯力道增強，新台幣短線偏升格局仍未改變，31.8元將成下一個重要關卡，若資金流入持續，新台幣甚至有機會進一步朝31.5元靠攏。

台幣 熱錢 匯價

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