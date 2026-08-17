2026臺灣週 聚焦七大主題

金管會昨（17）日攜手臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，共同宣布「2026臺灣週」將於11月3日至13日舉行。今年以「從科技島到資本島—臺灣引領亞洲財富與創新的交會點」為主題，進一步擴大國際參與。

「2026臺灣週」共規劃12場核心活動，超過20家投信、銀行、證券及彭博、臺灣指數公司等響應舉辦超過30場系列活動。「臺灣週官方網站」亦於昨日同步正式上線，完整呈現活動資訊，向國際展現台灣資本市場與資產管理發展動能。

今年臺灣週以「國際金融領袖參與」、「產官協力」、「精準匯聚多元受眾」、「結合政策成果與國際趨勢」四大亮點全面升級，集結金管會、國發會、高雄市政府及證券期貨周邊單位資源，金融業者熱烈響應辦理活動。「臺灣週」為台灣重要的國際金融交流平台，聚焦台灣產業優勢與資本市場實力，以及在全球供應鏈及亞洲財富管理需求升溫下所扮演的關鍵角色。

本屆規劃七大核心主題，包含「全球展望與國際連結」、「亞洲市場競爭力」、「創新籌資平台」、「提升企業競爭力」、「金融創新與資安韌性」、「衍生性商品與風險管理」及「多元投資與社會共融」，涵蓋國際市場趨勢、創新籌資、企業發展、金融創新及全民財富管理等面向，並納入亞洲資產管理中心、金融韌性、AI及ETF等國際關注議題。

活動首日將舉辦「臺灣週開幕式」，預計邀請國際資產管理機構與國際交易所領袖發表專題演講，並安排專家學者座談，深入剖析全球資本市場的洞察與台灣市場潛力；11月6日金管會與高雄市政府共同主辦「亞洲資產管理中心論壇」，分享高雄專區從政策推動、制度建構到業務落地的實踐成果，展現台灣資產管理產業的發展潛力。

亞洲公司治理協會（ACGA）第25屆年會今年首度在台舉辦，預期吸引更多國際專業人士來台參與，深化台灣與國際資本市場交流合作。