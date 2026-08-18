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台新「您的一票，決定愛的力量」 開放線上提案

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
即日起至8月31日「您的一票，決定愛的力量」開放社福團體提案。台新銀行公益慈善基金會／提供
即日起至8月31日「您的一票，決定愛的力量」開放社福團體提案。台新銀行公益慈善基金會／提供

台新銀行捐助成立的台新銀行公益慈善基金會，8月15日正式啟動第17屆「您的一票，決定愛的力量」大型網路公益活動提案申請。本屆推出數位升級與全新獎勵機制，開放全台中小型社福團體踴躍上網提出創新提案，爭取最高60萬元公益基金。提案徵件即日起至8月31日止，期盼藉由科技賦能與大眾力量，讓更多提案被看見、更多改變得以實現。

「您的一票，決定愛的力量」邁入第17屆，累積投入逾4.1億元公益基金，支持超過2,000家次非營利組織，累計全台超過656萬人次參與投票，獲得民眾超過千萬票的熱情支持。活動透過網路公開票選機制，由全民投票決定公益基金與資源分配對象，更持續協助中小型社福團體提升自我行銷與數位溝通能力，讓社會資源精準流向多元的公益領域與弱勢族群。

提案分為「社會福利」、「數位學習」、「社會企業」及「公益傳播」四大領域，直接扶助對象涵蓋老人、身心障礙、弱勢族群及兒少等八大受惠族群。其中「社會福利」領域依提案規模分為15萬、30萬及60萬元三組，並設有專屬的「復能自立獎」。此次針對「社會福利」領域特別新增「動能激勵加碼」機制，凡該領域入選之正取團體，若最終得票數達到特定門檻，將可額外獲贈「動能激勵加碼金」。期盼藉由額外的資源挹注，激勵社福團體展現更多元的服務動能與社會影響力。

為協助社福團體更有效地對外發聲，並提升民眾參與的便利性，今年活動導入提案「AI 摘要功能」，能自動提煉計畫重點，幫助民眾於投票期間快速瀏覽專案核心內容；同時，在11月民眾票選階段，將推出「一鍵投滿十票」的投票體驗，投票者可於網頁中一次選擇十家團體一鍵投十票，大幅優化投票流程。

第17屆「您的一票，決定愛的力量」即日起至8月31日中午12時止開放線上提案。社福團體可依提案規模及受惠對象，選擇合適的組別，每家機構限報名一個提案。通過初審的團體將於11月1日至11月30日展開全民投票階段，最終捐贈對象將依民眾票選結果決定。

公益 台新銀行

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