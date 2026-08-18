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台新新光金摘最佳雇主

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新新光金控榮獲《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎及人才躍升獎，由台新新光金控人力資源處資深副總經理張南星（右五）與台新銀行人力資源處副總經理魏慧瑛（右六）代表領獎。台新新光金控／提供
台新新光金控榮獲《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎及人才躍升獎，由台新新光金控人力資源處資深副總經理張南星（右五）與台新銀行人力資源處副總經理魏慧瑛（右六）代表領獎。台新新光金控／提供

台新新光金控（2887）於人才發展與友善職場經營再獲肯定，榮獲HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」及台北市政府勞動局2026年「友善育兒事業獎」績優事業組殊榮，展現企業在人才培育、職場文化及育兒友善措施上的長期投入與卓越成果。

台新新光金控人資處長張南星表示，HR ASIA「亞洲最佳企業雇主獎」為亞洲區最具代表性的人力資源獎項之一，評選方式為邀請員工匿名填寫問卷，針對雇主表現進行評分，並由《HR ASIA》召集相關領域專家，就企業人力資源投入項目進行資料審查與評比，其評選範圍涵蓋12個國家地區，台新新光金控在各項指標表現均優於產業平均，從330間參賽企業中脫穎而出，連續九年獲得肯定。

此外，台新新光金控憑藉深耕人才培育、優化職場環境的傑出表現，首度摘下「人才躍升獎」，充分展現打造多元共融職場環境的具體成果深獲肯定。在另一方面，台新新光金控關心員工在不同人生階段的需求，發揮以人為本、同創共好的精神，打造兼具溫度與韌性的幸福職場，相關作為也榮獲台北市政府勞動局「友善育兒事業獎」績優事業組殊榮。

張南星說明，台新新光金控持續積極打造友善職場環境，提供員工全方位的福利措施，包括提供優於法令的70天產假、十天產檢假及八天陪產假、每年二日全薪好孕假，並提供可遞延使用之健檢補助，同時擴大子女教育補助範圍與金額，讓員工在不同人生階段皆能安心兼顧工作與家庭。除制度支持外，亦持續開辦多元身心健康講座及軟性課程，如親子工作坊、穴位保健、母性育嬰等，從健康促進到家庭互動，全方位照顧員工的身心健康。

張南星強調，讓員工在充滿尊重與關懷的環境中工作，企業方能持續創造社會價值與永續影響力，員工幸福才是企業永續的根基。未來台新新光金控將持續傾聽員工心聲，貼近員工需求，並提供更優質的工作體驗，成為每一位員工信賴的最佳夥伴，朝向具高度韌性與溫度的最佳永續雇主品牌邁進。

雇主 台新新光金控 新光金控

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