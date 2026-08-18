玉山深耕繪本教育 不停歇

延續十年培育繪本教育的理念，玉山文教基金會與國立公共資訊圖書館於8月13日至8月14日共同主辦「2026繪本創作工作坊-用故事生成世界：從圖像敘事到世界架構的創作練習」，另為慶祝雙方合作邁入十周年，國資圖特別於電子書服務平台推出「用繪本爬情緒的山」電子書展，邀請民眾線上閱讀繪本。

本次工作坊突破傳統繪本教學框架，從圖像敘事、世界觀建構等面向切入，結合「社會情緒學習」與「專題探究」等議題，帶領學員跨越虛構邊界，思考如何以繪本回應真實世界議題，將觀察與體驗轉化為具深度與共鳴的創作內容。同時，特別邀請金鼎獎繪本作家李如青老師、四也出版總編輯張素卿老師、遠流出版總編輯張詩薇老師、Openbook好書獎得主黃一文老師，針對繪本創作的評審視角進行深度剖析，並分享獲獎作品的關鍵特質。

玉山文教基金會與國資圖始終秉持推廣原創繪本的初心，玉山文教基金會執行長許美麗表示：「每一部透過工作坊種子教師所啟發的作品，都是跨越虛構邊界、溫暖彼此並陪伴下一代成長的最強大力量。」國立公共資訊圖書館副館長賴忠勤則表示：「這十年來，《圓夢繪本資料庫》與工作坊不僅是培育創作者的搖籃，更是讓無數原創故事種子不斷擴散的永續舞台。」透過十年的深耕，打造無數創作者的圓夢舞台。

玉山文教基金會長期致力於推廣原創繪本創作，更將創作能量延伸至數位永續。除提供學員行政支持與食宿協助外，後續也協助學員進入學校指導學生創作繪本，爭取作品收錄於「圓夢繪本資料庫」，讓繪本的生成宇宙在數位世界中無限延伸。