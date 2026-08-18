聽新聞
0:00 / 0:00

玉山深耕繪本教育 不停歇

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山文教基金會與國立公共資訊圖書館共同主辦「2026繪本創作工作坊」，由玉山文教基金會執行長許美麗（左三）及國立公共資訊圖書館副館長賴忠勤（中）代表出席。玉山金控／提供
玉山文教基金會與國立公共資訊圖書館共同主辦「2026繪本創作工作坊」，由玉山文教基金會執行長許美麗（左三）及國立公共資訊圖書館副館長賴忠勤（中）代表出席。玉山金控／提供

延續十年培育繪本教育的理念，玉山文教基金會與國立公共資訊圖書館於8月13日至8月14日共同主辦「2026繪本創作工作坊-用故事生成世界：從圖像敘事到世界架構的創作練習」，另為慶祝雙方合作邁入十周年，國資圖特別於電子書服務平台推出「用繪本爬情緒的山」電子書展，邀請民眾線上閱讀繪本。

本次工作坊突破傳統繪本教學框架，從圖像敘事、世界觀建構等面向切入，結合「社會情緒學習」與「專題探究」等議題，帶領學員跨越虛構邊界，思考如何以繪本回應真實世界議題，將觀察與體驗轉化為具深度與共鳴的創作內容。同時，特別邀請金鼎獎繪本作家李如青老師、四也出版總編輯張素卿老師、遠流出版總編輯張詩薇老師、Openbook好書獎得主黃一文老師，針對繪本創作的評審視角進行深度剖析，並分享獲獎作品的關鍵特質。

玉山文教基金會與國資圖始終秉持推廣原創繪本的初心，玉山文教基金會執行長許美麗表示：「每一部透過工作坊種子教師所啟發的作品，都是跨越虛構邊界、溫暖彼此並陪伴下一代成長的最強大力量。」國立公共資訊圖書館副館長賴忠勤則表示：「這十年來，《圓夢繪本資料庫》與工作坊不僅是培育創作者的搖籃，更是讓無數原創故事種子不斷擴散的永續舞台。」透過十年的深耕，打造無數創作者的圓夢舞台。

玉山文教基金會長期致力於推廣原創繪本創作，更將創作能量延伸至數位永續。除提供學員行政支持與食宿協助外，後續也協助學員進入學校指導學生創作繪本，爭取作品收錄於「圓夢繪本資料庫」，讓繪本的生成宇宙在數位世界中無限延伸。

繪本 玉山 教育

延伸閱讀

總獎金327萬！第2屆「金繪獎」徵件開跑 得主再加碼60萬創作金

人權館用母語說故事 讓兒童理解自由學習尊重

多元文化繪本親子共讀心得徵件 最高獎勵4千元禮券

統一超力挺青年返鄉創業

相關新聞

熱錢匯入 台幣勁升1.94角

外資昨（17）日買超台股逾400億元，資金匯入需求推升新台幣匯價，加上美元指數走弱及出口商拋匯助攻，新台幣終場收在31.852元，升值1.94角，攀7月以來近一個半月高點，連續四個交易日收紅，單日成交量達25.4億美元。

金管會主委彭金隆：科技島走向資本島 揭示五大政策方向

金管會主委彭金隆昨（17）日表示，台灣要從「科技島」走向「資本島」，他揭示第二屆臺灣週三大目的、五大政策方向，並指出近兩年金融業整體資產管理規模已增加逾14兆元，正加速把產業優勢轉化為資本市場競爭力。

壽險新契約保費一路衝高 年增近六成

今年國內外股市行情熱絡，資金積極湧入投資型保單，帶動壽險業新契約保費一路衝高。壽險公會昨（17）日公布，2026年前七月壽險業新契約保費收入（含非保險合約）達9,296.3億元，年增59.3%，距離超越去年全年成績已近在咫尺；續年度保費收入10,030.2億元、年增6.6%，推升前七月總保費收入達19,326.5億元，年增26.7%。

央行不死守32 市場關注

新台幣近期升勢凌厲，從32元附近一路突破整數關卡，昨（17）日更升至31.852元，創下近一個半月新高。外界關注，過去市場一度將32元視為央行重要的「心理關卡」，但這次新台幣升破32元後，央行並未大力阻升，甚至讓匯價進一步挑戰31.8元。

ETF熱 兆元級投信增至八家

金管會推動亞資中心兩年，投信投顧市場堪稱「最有感」。截至6月底統計，投信顧管理資產規模衝上22兆9,600億元，兩年翻近倍；其中ETF撐起逾半增量，兆元級投信也從三家增至八家，市場從「做大規模」進一步走向業者大型化。

國銀今年海外獲利拚千億

國銀海外獲利拚千億，五強排名先變天。據金管會統計，上半年海外分子行稅前盈餘552.4億元，寫史上同期新高，全年有望首度跨越千億大關，再締新猷；前五大獲利市場同步洗牌，越南反超日本重返五強，日本退居第六。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。