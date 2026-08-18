聽新聞
0:00 / 0:00

南山人壽前七月大賺319億 年增110%

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

南山人壽昨（17）日公告7月及今年累計獲利，受惠於股利收入、保險合約服務邊際（CSM）穩定攤銷及經常性收益挹注，但台股7月下跌，抵銷部分獲利，7月合併自結稅後純益約10.9億元，月減5.13%、年增38.28%；累計前七月合併自結稅後純益約319.6億元，年增110.5%，7月合併新契約保費收入更居業界之冠，達358億元。

今年上半年資本市場表現較佳，帶動南山人壽投資收益及整體獲利優於去年同期，7月台股表現相對震盪，股票操作獲利受到影響，不過，7、8月正值上市櫃公司除權息旺季，股利收入相對偏多，適時回補台股波動對金融資產評價的負面影響。今年累計獲利中，經常性收益仍占大宗，搭配股利收入及股票操作，共同支撐獲利表現。

在業務表現方面，南山人壽7月受惠於投資型新商品「鑫月雙享變額年金保險（BVA3）」於6月下旬推出，7月熱銷且爆發性成長，加上醫療險穩健挹注，單月合併新契約保費收入達358億元，年增414%，創下單月新契約保費業界第一。

其中，南山人壽的投資型商品占7月整體新契約保費收入八成以上，銷售表現較6月進一步增長，成為推升業績的主要動能，推估主因可能是近期股市震盪，帶動部分投資人逢低布局基金等投資型商品，進一步推升相關商品買氣；相較之下，利變型商品受到投資型商品熱銷的排擠效應，銷售占比有所下降。

南山人壽表示，面對高齡及長壽社會趨勢，將持續布局兼顧保障、健康及財務安全的多元商品，滿足保戶不同人生階段的需求。

整體壽險業獲利方面，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、凱基人壽、台灣人壽和三商美邦人壽（2867）在內的七大壽險，合計7月稅後純益達54.5億元，累計前七月稅後純益合計為1,852.6億元。

此外，由於7月份新台幣兌美元貶值0.455元，約1.4%，包含南山人壽在內，各壽險公司單月多增提數十億元的外匯價格變動準備金，截至7月底，南山人壽的外價金累計餘額已超過850億元。

股利 台股 南山人壽

延伸閱讀

七大壽險前七月新契約保費年成長逾七成 整體壽險業估破9300億元

三商壽前七月每股純益0.76元

壽險業務員通路爆發 前七月新契約保費4,328億創同期新高

投資型保單吸金 兩關鍵

相關新聞

熱錢匯入 台幣勁升1.94角

外資昨（17）日買超台股逾400億元，資金匯入需求推升新台幣匯價，加上美元指數走弱及出口商拋匯助攻，新台幣終場收在31.852元，升值1.94角，攀7月以來近一個半月高點，連續四個交易日收紅，單日成交量達25.4億美元。

金管會主委彭金隆：科技島走向資本島 揭示五大政策方向

金管會主委彭金隆昨（17）日表示，台灣要從「科技島」走向「資本島」，他揭示第二屆臺灣週三大目的、五大政策方向，並指出近兩年金融業整體資產管理規模已增加逾14兆元，正加速把產業優勢轉化為資本市場競爭力。

壽險新契約保費一路衝高 年增近六成

今年國內外股市行情熱絡，資金積極湧入投資型保單，帶動壽險業新契約保費一路衝高。壽險公會昨（17）日公布，2026年前七月壽險業新契約保費收入（含非保險合約）達9,296.3億元，年增59.3%，距離超越去年全年成績已近在咫尺；續年度保費收入10,030.2億元、年增6.6%，推升前七月總保費收入達19,326.5億元，年增26.7%。

央行不死守32 市場關注

新台幣近期升勢凌厲，從32元附近一路突破整數關卡，昨（17）日更升至31.852元，創下近一個半月新高。外界關注，過去市場一度將32元視為央行重要的「心理關卡」，但這次新台幣升破32元後，央行並未大力阻升，甚至讓匯價進一步挑戰31.8元。

ETF熱 兆元級投信增至八家

金管會推動亞資中心兩年，投信投顧市場堪稱「最有感」。截至6月底統計，投信顧管理資產規模衝上22兆9,600億元，兩年翻近倍；其中ETF撐起逾半增量，兆元級投信也從三家增至八家，市場從「做大規模」進一步走向業者大型化。

國銀今年海外獲利拚千億

國銀海外獲利拚千億，五強排名先變天。據金管會統計，上半年海外分子行稅前盈餘552.4億元，寫史上同期新高，全年有望首度跨越千億大關，再締新猷；前五大獲利市場同步洗牌，越南反超日本重返五強，日本退居第六。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。