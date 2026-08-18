壽險業務員前七月通路銷售 強勁成長

今年台股市場氣勢如虹，帶動壽險業今年前七月業務員通路的銷售展現強勁爆發力。根據最新統計，前七月整體壽險業業務員通路的新契約保費收入創史上同期新高，達4,328.5億元，較去年同期成長逾72.3%，居各通路銷售之首，相較於去年以利變型壽險為主戰場，今年多家壽險公司將銷售主力放在投資型保單，成為強力成長引擎。

受惠於投資理財熱潮，銀行保代通路與保經代通路的新契約保費收入同樣繳出亮眼成績單。銀行通路前七月累計新契約保費達3,402.2億元，年增49.3%；傳統保經代通路累計達1,531.2億元，年增48.3%，三通路合計達9,296.2億元。

單看7月單月表現，業務員通路7月即狂賣873.7億元，年成長221.3%，銀行與保經代通路則分別貢獻488.6億元與255.8億元，年增39.2%和74.8％，顯見業務員面對面提供保單規劃的優勢，在投資市場熱絡之下更具爆發力。