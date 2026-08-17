國銀海外半年賺破550億元 全年拚千億…日本跌出五強關鍵原因曝

國銀海外獲利拚千億，五強排名先變天。據金管會統計，上半年海外分子行稅前盈餘552.4億元，寫史上同期新高，全年有望首度跨越千億大關，再締新猷；前五大獲利市場同步洗牌，越南反超日本重返五強，日本退居第六。

今年上半年海外獲利已達去年全年918億元史上高點的六成。金管會指出，主因放款成長，帶動利息及手續費淨收益增加，加上呆帳費用減少。

金融圈分析，今年海外獲利呈現「放款、財管雙引擎」。AI供應鏈移轉、台商海外投資推升跨境融資需求，亞資中心政策也帶動高資產及跨境財管升溫，若動能延續，全年跨越千億元可期。

賺錢版圖也洗牌。上半年前五大依序為香港、新加坡、美國、大陸及越南；與首季相比，前四強未動，唯一換人的是第五名。

香港不但守住王座，還擴大領先，上半年賺251.2億元、年增36億元，雙創同期新高。新加坡則以66.8億元守住亞軍，美國62.8億元緊追，雙方差距從首季1.6億元拉大至4億元。

銀行圈指出，關鍵是政府推動亞資中心，民營銀行積極搶攻香港、新加坡高資產與跨境財管商機，也替港星手續費收益添柴火。

另一頭，香港、美國、大陸、新加坡又包辦放款增額前四大，顯示海外競爭已從設點卡位，轉向財管與放款雙線搶市。

大陸賺45.4億元守住第四，放款增額也居第三，暫時甩開後方追兵。真正戲劇化的是第五名：越南賺28.5億元、年增僅1.5億元，日本卻降至26億元、年減6.1億元，為各市場減額最多。

換言之，越南重返五強不是靠獲利暴衝，而是日本失速讓位，金管會指出，主因是國銀對日本呆帳費用增加所致。

據了解，日本大阪一家信用卡代墊公司「全東信」倒閉，有一家國銀日本子行有80億日圓放款而增提呆帳所致。

金融圈直言，國銀海外賺錢地圖正加速重畫，香港王座仍穩，但星美步步進逼，越日攻防再起，海外戰場已從一強獨大走向群雄競逐。