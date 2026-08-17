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壽險業務員通路爆發 前七月新契約保費4,328億創同期新高

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
根據最新統計，前七月整體壽險業業務員通路的新契約保費收入創史上同期新高，達4,328.5億元，較去年同期成長逾72.3%，居各通路銷售之首。 聯合報系資料照
根據最新統計，前七月整體壽險業業務員通路的新契約保費收入創史上同期新高，達4,328.5億元，較去年同期成長逾72.3%，居各通路銷售之首。 聯合報系資料照

今年台股市場氣勢如虹，帶動壽險業今年前七月業務員通路的銷售展現強勁爆發力。根據最新統計，前七月整體壽險業業務員通路的新契約保費收入創史上同期新高，達4,328.5億元，較去年同期成長逾72.3%，居各通路銷售之首，相較於去年以利變型壽險為主戰場，今年多家壽險公司將銷售主力放在投資型保單，成為強力成長引擎。

受惠於投資理財熱潮，銀行保代通路與保經代通路的新契約保費收入同樣繳出亮眼成績單。銀行通路前七月累計新契約保費達3,402.26億元，年增49.35%；傳統保經代通路累計達1,531.28億元，年增48.38%，三通路合計達9,296.27億元。

單看7月單月表現，業務員通路7月即狂賣873.76億元，年成長221.38%，銀行與保經代通路則分別貢獻488.60億元與255.87億元，年增39.2%和74.87％，顯見業務員面對面提供保單規劃的優勢，在投資市場熱絡之下更具爆發力。

若進一步拆解銷售保單類別，以投資型保單累計新契約保費逾5,355億元，占比過半數為最高，年成長逾132%，遠高於利變型與傳統型壽險的增長步調，也是業務員通路締造佳績的關鍵。隨著全球股市多頭延續、民眾對抗通膨與尋求資產增值需求提升，投資型保險成為業務員為民眾規劃保單的敲門磚，並隨市況越賣越好。

從個別壽險公司來看，國泰人壽業務員部隊戰力最為驚人，前七月累計業務員通路新契約保費逾1,800億元，穩坐龍頭寶座，占整體業務員通路逾4成，而國壽業務員通路銷售投資型保單新契約占整體新契約約8成；富邦人壽業務員通路逾600億元居次；南山人壽則逾580億元名列第三，而新壽、凱壽、三商壽業務員通路也都有逾200億至300億元績效，皆較去年同期顯著成長。

壽險業 保費 契約

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