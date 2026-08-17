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南山人壽前七月賺319.6億元翻倍成長 七大壽險獲利合計破1,852億元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽。圖／南山人壽提供
南山人壽。圖／南山人壽提供

南山人壽17日公告7月及今年累計獲利，受惠於股利收入、保險合約服務邊際（CSM）穩定攤銷及經常性收益挹注，但台股7月下跌，抵銷部分獲利，7月合併自結稅後純益約10.9億元，月減5.13%、年增38.28%；累計前七月合併自結稅後純益約319.6億元，年增110.5%，合計七大壽險公司累計獲利達1,852.62億元。

今年上半年資本市場表現較佳，帶動南山人壽投資收益及整體獲利優於去年同期，7月台股表現相對震盪，股票操作獲利受到影響，不過，7、8月正值上市櫃公司除權息旺季，股利收入相對偏多，適時回補台股波動對金融資產評價的負面影響。今年累計獲利中，經常性收益仍占大宗，搭配股利收入及股票操作，共同支撐獲利表現。

在業務表現方面，南山人壽7月受惠於投資型新商品「鑫月雙享變額年金保險（BVA3）」於6月下旬推出，7月熱銷且爆發性成長，加上醫療險穩健挹注，單月合併新契約保費收入達358億元，年增414%，創下單月新契約保費業界第一。

其中，南山人壽的投資型商品占7月整體新契約保費收入8成以上，銷售表現較6月進一步增長，成為推升業績的主要動能，推估主因可能是近期股市震盪，帶動部分投資人逢低布局基金等投資型商品，進一步推升相關商品買氣；相較之下，利變型商品受到投資型商品熱銷的排擠效應，銷售占比有所下降。

南山人壽表示，面對高齡及長壽社會趨勢，將持續布局兼顧保障、健康及財務安全的多元商品，滿足保戶不同人生階段的需求。

整體壽險業獲利方面，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、凱基人壽、台灣人壽和三商美邦人壽在內的七大壽險，合計7月稅後純益達54.59億元，累計前七月稅後純益合計為1,852.62億元。

此外，由於7月份新台幣兌美元貶值0.455元，約1.4%，包含南山人壽在內，各壽險公司單月多增提數十億元的外匯價格變動準備金，截至7月底，南山人壽的外價金累計餘額已超過850億元；其他壽險公司如國泰人壽共1,352.6億元、富邦人壽逾1,560億元、新光人壽逾千億元、凱基人壽逾500億元、台灣人壽和三商美邦人壽皆逾350億元，合計共突破6,100億元，續創歷年同期新高。

南山人壽 壽險 壽險公司

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