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人民幣存款餘額連2月回升 央行：關注美伊戰事影響

中央社／ 台北17日電
人民幣。路透
人民幣。路透

中央銀行今天公布7月國銀人民幣業務概況，7月人民幣存款餘額為人民幣1065.44億元，連2月走揚。央行官員表示，兩岸經貿往來仍有人民幣資金需求，今年以來人民幣存款餘額大致在1050億至1100億元間波動，後續走勢則須關注美伊戰事等外在因素影響。

央行統計，截至115年7月底，外匯指定銀行（DBU）與國際金融業務分行（OBU）人民幣存款餘額合計為1065.44億元，月增12.85億元；其中，DBU人民幣存款餘額降至783.42億元，月減15.83億元，OBU則增加28.68億元，升至282.02億元。

央行官員說明，7月DBU因法人支付貨款，導致存款下降；OBU則因企業匯回投資款項，帶動存款餘額增加。

回顧今年國銀人民幣存款餘額走勢，上半年大致呈現下滑，並屢次改寫2013年10月以來新低，不過近2個月已連續回升。

央行官員指出，中東局勢反覆可能推升避險情緒，今年上半年就因避險情緒升溫，出現資金自人民幣轉往美元的現象；不過近期美國經濟放緩，削弱市場對聯準會的升息預期，而貿易往來也會帶動資金需求，多項因素交互作用下，人民幣存款餘額後續走勢有待觀察。

至於散戶部分，央行官員表示，目前人民幣專案利率普遍僅1%多，吸引力不及美元，從趨勢來看，散戶人民幣存款仍緩步下滑。

央行 餘額 人民幣 外匯 中央銀行

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