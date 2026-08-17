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台股修正影響金融資產評價 6大壽險7月獲利僅61億

中央社／ 台北17日電

台股7月下跌逾6%，市場修正影響壽險業金融資產評價損益，6大壽險7月獲利縮水至僅新台幣61.23億元，創下今年單月次低，年減66%；不過，今年接軌新制後，受惠保險合約服務邊際（CSM）穩定攤銷挹注獲利，6大壽險今年前7月獲利達1808.01億元。

資本市場今年大好，帶動保險業新契約保費收入表現，不過，7月台股受到市場對AI資本支出前景疑慮升溫等呈修正格局，台股單月下跌逾6%，加上債券殖利率反彈下，衝擊壽險業金融資產評價損益。

國泰人壽7月稅後淨利54.2億元，累計獲利達516.7億元，年增124％。國壽表示，主要受惠過往厚實CSM的攤銷、經常性收益挹注，加上有70多億的股息挹注，帶動單月獲利持穩；國壽7月增提外價準備金43億，截至7月底外價金餘額達1353億元，創歷史新高。

富邦人壽指出，單月獲利主要投資收益來源係利息收入、國內外股票與基金之資本利得及配息收入，也有現金股利進帳。不過，7月國內外股市震盪，加上通膨預期導致公債殖利率上升，導致產生債券未實現評價損失，富邦人壽7月單月稅後淨損76.6億元，前7月獲利為479.2億元，年成長57%。富邦人壽7月底外匯價格變動準備金餘額逾1560億，創歷年最高，月增近30億元。

南山人壽7月自結獲利10.91億元，主要反映CSM利潤穩定攤銷及經常性收益貢獻，累計前7月合併獲利319.6億元，年成長110%。南山人壽受惠於投資型新商品熱銷，並搭配醫療險商品穩健挹注業績，帶動單月合併新契約保費為358億，年增414%。

新光人壽表示，7月適逢上市櫃公司現金股利發放高峰，在CSM穩定釋放至獲利與經常性投資收益的挹注下，單月稅後淨利57.7億元，累積獲利達282.7億元；保險業務動能仍維持強勁，今年前7月初年度保費（FYP）達871.9億元，年增35.6%。

台灣人壽7月受到債券殖利率攀升影響，單月稅後獲利3.01億元，累計前7月獲利為105.78億元，年成長18%，主要來自過往累積CSM攤銷、基金評價利益及投資型保單以國際財務報導準則第15號重新衡量之影響。保險業務動能方面，在分紅及投資型保單銷售帶動下，累計新契約保費達750億元，年增123%。

凱基人壽7月稅後獲利12.01億元，前7月累計獲利104.03億元，年成長112%。壽險業務方面，凱基人壽單月新契約保費收入達152億元，較去年同期成長210%，續創近五年單月新高；累計前7月新契約保費收入達753億元，年成長81%。

保險業2026年起接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17），賣出1張保單的可實現利潤視為CSM，CSM會逐步釋出進入當期損益，CSM因此成為衡量保險公司中長期獲利能力的重要指標。

壽險 台股 資產

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