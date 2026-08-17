熱錢回流新台幣強升1.94角重返31元 登單日最強亞幣

美國經濟數據走弱，削弱市場對聯準會的升息預期，美元指數應聲下挫，加上熱錢持續流入，新台幣升值動能轉強，今天展現凌厲升勢，盤中一度狂漲逾2角，收盤收在31.852元，飆升1.94角，連4日升值並創逾1個半月新高，也登上單日最強亞幣。

美國接連公布通膨、零售數據，通膨降溫之餘，消費數據也低於預期，引發經濟放緩的擔憂，聯準會升息機率大幅下降。美元承壓之下，主要亞幣全面反彈，新台幣更強漲0.61%。

新台幣兌美元今天以32.02元開盤，延續上週升勢，火速突破32元整數大關，在美元走弱、台股上漲及外資匯入帶動下，強勢挺進31元，盤中最高升抵31.824元，強漲2.22角，終場收在31.852元，創7月以來的新高紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額為25.415億美元。

外匯交易員分析，新台幣這波升勢關鍵在於外資回頭布局台股，加上股利匯出高峰逐漸過去，資金面轉趨有利。另一方面，美國近期經濟數據顯示通膨與就業市場放緩，市場對聯準會升息預期轉弱，美元隨之下挫，也為亞幣提供反彈空間。內外因素均有利新台幣擺脫先前頹勢，重返31元字頭，收復部分貶值失土。

央行統計，美元指數今天下挫0.38%，主要亞幣紛紛走升，人民幣小升0.05%，日圓、韓元雙雙升值0.16%，新台幣勁揚0.61%，登上單日最強亞幣。

外匯交易員指出，新台幣近期由貶轉升，但升勢能否延續，仍須關注台股後市表現、外資是否持續匯入，本週可先觀察新台幣能否站穩31元字頭。