友邦人壽第8度獲亞洲最佳企業雇主獎 再奪人才躍升獎

AIA友邦人壽獲《HR Asia》頒發「亞洲最佳企業雇主獎（Best Companies to Work for in Asia）」，於全台 330 家參選企業中脫穎而出，躋身97家獲獎企業之列，並創下第八度獲得此項殊榮的佳績。

同時，友邦台灣憑藉系統化人才培育、組織轉型及數位人才發展成果，獲頒今年全台僅36家企業獲得的「人才躍升獎（People Transformation Awards）」，展現打造未來職場及提升人才競爭力的卓越表現。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，在快速變動的市場環境中，企業的競爭力來自人才的成長力。友邦台灣持續打造支持學習、鼓勵創新與充分賦權的工作環境，讓每位同仁都能發揮潛能、勇於突破，並在數位轉型浪潮下持續提升專業能力，與公司共同成長，創造更大的社會價值。