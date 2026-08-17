金價反攻號角響起？台銀：這情況有望再向上挑戰4,500美元關卡

金價近兩周反攻至4,400美元附近，展望本周，台銀指出，若美伊情勢轉趨緩和，資金回流金市使金價站回至上周高點約4,450美元上方，有望再向上挑戰4,500美元整數關卡，然半年線約4,470美元於上方反壓仍大，且近期聯準會官員對貨幣政策立場仍存分歧，若未來美國公布經濟數據展現韌性，帶動美元走強，恐對金價形成壓力。

台銀金市周報分析，上周由於美國公布通膨數據顯示通膨增速和緩，市場對聯準會9月升息之預期降溫，激勵金價一度上漲突破4,400美元來到4,449美元，惟後高檔賣壓出籠，加上美伊談判陷入僵局，金價壓回至4,400美元下方。

展望本周，台銀指出，觀察技術線型，短中期均線呈多頭排列，中期指標MACD柱體於零軸上方，若美伊之間情勢轉趨緩和，資金回流金市使金價站回至上周高點(約4,450美元)上方，有望再向上挑戰4,500美元整數關卡，然半年線(約4,470美元)於上方反壓仍大，且近期聯準會官員對貨幣政策立場仍存分歧，更有官員釋出應立即升息的鷹派訊號，若未來美國公布經濟數據展現韌性，帶動美元走強，恐對金價形成壓力，不排除回測至10日均線(約4,320美元)尋求支撐。

盤點金價支撐因素，全球最大黃金ETF SPDR持有量增加；美國通膨數據顯示通膨增速和緩；技術面中期指標MACD柱體於零軸上方。利空因素包括高金價影響飾金需求；美伊談判陷入僵局；技術面半年線於上方反壓仍重。