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永豐金現金增資案送件 每股發行價格未定 預計9月底訂價

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金（2890）現金增資案已於8月12日向金管會證期局送件，本次現金增資預計發行新股6.4億股，目前每股發行價格未定，未來待增資案獲准後，預計9月底訂價，每股發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條辦理。

本次現金增資案預計於2026年第4季完成，原股東認購比率暫定為80%，惟實際認股率將以認股基準日股東名簿所載之股數為準。本次現金增資發行新股6.4億股，以普通股除權後股本計算，股數稀釋率僅4.15%。

永豐金控是於6月26日召開董事會，決議通過辦理現金增資發行普通股，預計募資200億元。辦理現增主要目的為因應目前台股成交熱絡，永豐金證券無論在是股票融資、不限用途款項借貸與自營投資等業務上，都有強勁的資金需求，為支持證券子公司營運及業務擴展的需求，金控決議將注資125億元予證券子公司，董事會另決議將剩餘的75億元將用於償還金控負債，充實資本。

永豐金 增資 價格

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