壽險前7月新契約保費近9300億 投資型單月破千億

壽險公會最新統計顯示，壽險業今年前7月新契約保費收入達新台幣9296億2900萬元，年增59.3%。壽險公會指出，受惠國內外股市表現穩健，帶動投資型保單需求，投資型前7月新契約達5355億元，年成長132.4%，7月單月投資型保單新契約更突破1000億元。

壽險公會今天公布最新業績統計，如果同時考慮「非保險合約」的收入，今年前7月壽險業保費收入合計1兆9326億4800萬元，年成長26.7%。其中，初年度保費（新契約保費）收入約9296億2900萬元，年成長59.3%；續年度保費收入合計約1兆30億元，較去年同期成長6.6%。

若細看單月業績，資本市場修正並未影響保單銷售太多，壽險業7月新契約保費收入合計近1623億元，年成長109%。其中，傳統型保單新契約保費收入約530億元，年成長6.6%；投資型保單新契約保費收入約1092億元，創今年投資型單月最高紀錄，年增達294%。

觀察傳統型保單今年前7月新契約保費收入近3941億元，年成長11.6%。壽險公會點出3大因素，第1，近期壽險公司陸續調升新台幣及外幣利變型保單的宣告利率，提升利變型保單的吸引力與銷售表現；第2，是因應保險業今年接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17）及新一代清償能力制度，壽險業持續推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的保障型及期繳型保險商品。

第3，因應高齡化與少子化趨勢，壽險公司持續推出具保障、資產累積及財富傳承等功能的分紅保險及利變型保險新商品，帶動傳統型保險商品銷售。

至於投資型保單今年受惠資本市場熱絡，今年前7月新契約保費收入約5355億元，年成長132.4%。

壽險公會指出，受惠於上半年國內外股市表現穩健，投資型保單需求增加，加上近期投資市場雖有波動，但整體投資氛圍仍屬正向，壽險公司也持續深化與銀行及投信通路合作，帶動初年度保費收入成長。