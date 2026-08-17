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富邦投信：財富分布走向K型化 投資要緊跟富人脈動

中央社／ 台北17日電

富邦投信董事長黃昭棠今天表示，這波AI帶來的財富效果驚人，有沒有跟對趨勢，財富增值的速度與差距被拉大，全球財富分布從M型化走向K型化，呼籲民眾投資布局，要緊跟富人的思維與脈動。

黃昭棠今天出席「富邦富裕商機多重資產基金」記者會表示，全球財富集中趨勢日益明顯，高資產族群不僅掌握龐大資本，其投資與消費決策，更往往走在產業趨勢前端。

黃昭棠認為，這波AI熱潮所引發的財富效果驚人，他引述富比世全球富豪榜資料，2025年全球資產淨值達10億美元以上的富豪人數首度突破3000人，2026年至今已迅速攀升至3428人；其中20人資產超過千億美元。

黃昭棠進一步指出，隨著頂端財富快速累積，富裕族群的投資布局與消費選擇，對全球資本流向及產業發展的影響力也持續擴大。統計2016年5月底至2026年6月底，代表美國億萬富豪主要持有企業表現的彭博美國富人指數，累積總報酬達517.7%，遠高於同期標普500指數總報酬326.4%。

富邦投信觀察全球富豪與家族辦公室資金動向，發現資金正積極布局尖端科技、醫療與高端消費等3大領域。除了大家熟知的AI、機器人、自動化、太空科技等科技題材，富裕族群對於健康管理、醫療照護與生活品質的要求持續提升，也進一步拉動「醫療」及「高端消費」等結構性需求。

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