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科技島到資本島 2026台灣周11月3日至13日舉行

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
金管會主委彭金隆致詞，邀請國內外各界共襄盛舉「2026台灣周」。圖／臺灣證券交易所提供
金管會主委彭金隆致詞，邀請國內外各界共襄盛舉「2026台灣周」。圖／臺灣證券交易所提供

金融監督管理委員會17日攜手臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，共同宣布2026台灣周將於11月3日至13日舉行。這屆以「從科技島到資本島—台灣引領亞洲財富與創新的交會點」為主題，延續首屆近2.8萬人次參與、超過1,200家次法人機構及250位以上國際投資人代表共襄盛舉的成果，今年進一步擴大國際參與，規劃12場核心活動，超過20家投信、銀行、證券及彭博、臺灣指數公司等響應舉辦超過30場系列活動；台灣周官方網站亦於今日同步正式上線，完整呈現活動資訊，向國際展現台灣資本市場與資產管理發展動能。

金管會彭金隆主委表示，這屆台灣周除延續「國際連結、展現台灣」的主軸外，活動主題更多元，參與者也更廣。面對全球市場快速變革，台灣正站在金融轉型與產業升級重要關鍵時刻，政府將持續推動開放措施，為台灣金融發展注入更多成長動能。台灣周將成為展現政府未來政策推動方向的最佳窗口，讓世界看見台灣、投資臺灣，進一步深化臺灣與國際市場的連結。

這屆台灣周以「國際金融領袖參與」、「產官協力」、「精準匯聚多元受眾」、「結合政策成果與國際趨勢」四大亮點全面升級，集結金管會、國發會、高雄市政府及證券期貨周邊單位資源，金融業者熱烈響應辦理活動。台灣周作為台灣重要的國際金融交流平台，聚焦台灣產業優勢與資本市場實力，以及在全球供應鏈及亞洲財富管理需求升溫下所扮演的關鍵角色。

這屆規劃七大核心主題，包含「全球展望與國際連結」、「亞洲市場競爭力」、「創新籌資平臺」、「提升企業競爭力」、「金融創新與資安韌性」、「衍生性商品與風險管理」及「多元投資與社會共融」，涵蓋國際市場趨勢、創新籌資、企業發展、金融創新及全民財富管理等面向，並納入亞洲資產管理中心、金融韌性、AI及ETF等國際關注議題。

11月3日的活動首日將盛大舉辦台灣周開幕式，預計邀請國際資產管理機構與國際交易所領袖發表專題演講，並安排專家學者座談，深入剖析全球資本市場的洞察與台灣市場潛力；11月6日金管會與高雄市政府共同主辦亞洲資產管理中心論壇，分享高雄專區從政策推動、制度建構到業務落地的實踐成果，展現台灣資產管理產業的發展潛力；11月10日金管會與國發會共同主辦「TiBOOST 創新大步計畫」決賽，呼應台灣打造「亞洲那斯達克」的願景，結合台灣 AI 產業優勢與臺灣創新板(tib-創)的資源，以「一步接軌世界，大步邁向未來」為精神，向全球徵集具成長潛力的AI新創企業，獲選團隊除獎金外，並可獲得媒體曝光、新創基地進駐及資本市場專家交流媒合等資源，加速技術商業化，進一步接軌國際資本市場。

這屆台灣周亦獲國內外業界積極響應。亞洲公司治理協會（ACGA）第25屆年會今年首度在台舉辦，預期吸引更多國際專業人士來台參與，深化台臺灣與國際資本市場交流合作；另有國內外投信以及金融業者自主規劃辦理多場系列活動，進一步擴大台灣周的活動量能與市場影響力。其他相關核心與系列活動資訊及報名日期皆同步公開於官方網站。

台灣周官方網站為這屆活動資訊整合平台，將完整呈現活動資訊、講者陣容及報名方式，並將持續更新最新消息，提供國內外投資人、市場參與者及各界人士掌握關鍵資訊，共同見證臺灣從「科技島」邁向「資本島」的重要里程碑。

科技 證券櫃檯買賣中心 臺灣期貨交易所

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