彰銀攜手微碧愛點餐 台灣 Pay消費滿額回饋

彰化銀行（2801）攜手微碧愛普科技推出「微碧愛點餐X台灣Pay 餐餐美味、樂享回饋」活動，凡於今年8月17日至9月30日止，在「微碧愛點餐」線上平台或使用微碧POS系統之指定實體店家，以「台灣Pay」完成支付，單筆交易金額滿新台幣125元以上，可享25元回饋，活動回饋總金額上限15萬元。

微碧愛普科技創立於2013年，為國內知名iPad POS餐飲系統與智慧店面解決方案服務商，提供客製化專屬餐飲系統、雲端服務支援等服務，服務據點遍及台灣及海外地區，合作店家超過6,000家，包含中小型餐飲門市、連鎖品牌與企業用戶。

店家除可透過POS系統點餐、收款外，亦可透過「微碧愛點餐」線上網頁或手機APP同步更新店內菜單，讓消費者不論線上或到店皆能輕鬆點餐與付款。

彰化銀行與微碧愛普科技深化合作，串連線上及實體店面之台灣Pay收款服務，協助店家減少現金交易，有效提升便利性及降低收款風險，落實數位轉型與普惠金融社會責任。