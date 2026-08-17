聽新聞
0:00 / 0:00
彰銀攜手微碧愛點餐 台灣 Pay消費滿額回饋
彰化銀行（2801）攜手微碧愛普科技推出「微碧愛點餐X台灣Pay 餐餐美味、樂享回饋」活動，凡於今年8月17日至9月30日止，在「微碧愛點餐」線上平台或使用微碧POS系統之指定實體店家，以「台灣Pay」完成支付，單筆交易金額滿新台幣125元以上，可享25元回饋，活動回饋總金額上限15萬元。
微碧愛普科技創立於2013年，為國內知名iPad POS餐飲系統與智慧店面解決方案服務商，提供客製化專屬餐飲系統、雲端服務支援等服務，服務據點遍及台灣及海外地區，合作店家超過6,000家，包含中小型餐飲門市、連鎖品牌與企業用戶。
店家除可透過POS系統點餐、收款外，亦可透過「微碧愛點餐」線上網頁或手機APP同步更新店內菜單，讓消費者不論線上或到店皆能輕鬆點餐與付款。
彰化銀行與微碧愛普科技深化合作，串連線上及實體店面之台灣Pay收款服務，協助店家減少現金交易，有效提升便利性及降低收款風險，落實數位轉型與普惠金融社會責任。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。