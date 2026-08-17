快訊

陳幸妤30歲就想離婚…阿扁勸和不勸離 50歲離婚還在勸「覺得可能復婚」

賴總統宣布普發1萬元…蔣萬安用賴昔1句話打臉：應該普發2萬元

台灣經濟成長發威！連續13季超越南韓 韓媒揭2關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

南山人壽支持跨世代多元共融 薪酬健康齊頭並進

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽首奪2026《HR Asia亞洲最佳企業雇主獎》除了具市場吸引力的薪酬福利外，南山人壽更著重「健康南山」的日常實踐，打造未來感幸福職場。南山人壽／提供
南山人壽首奪2026《HR Asia亞洲最佳企業雇主獎》除了具市場吸引力的薪酬福利外，南山人壽更著重「健康南山」的日常實踐，打造未來感幸福職場。南山人壽／提供

面對退休潮與世代交替帶來的人才斷層挑戰，南山人壽一方面透過「青銀共創」機制吸引逾5成青年新血加入，促進跨世代的經驗傳承與創新思維；另一方面，落實讓付出獲得合理回報的薪酬策略，針對關鍵職能量身打造留任專案，使核心團隊留任率高達九成以上。

同時，南山人壽將 DEI（多元（Diversity）、平等（Equity）、共融（Inclusion））理念深植於組織文化中，積極打破傳統職場的性別刻板印象，在專業門檻極高的 IT 與精算等領域，擁有超過400位女性專業人才，成功打造兼具包容力與發展性的共融職場。

除了打造具市場吸引力的薪酬福利，南山人壽更著重「健康南山」的日常實踐。公司內部擁有近30個運動社團，每月皆有經費補助，並透過每年一度的「NS OPEN」全台球類聯賽與創意路跑，建構豐富多元的企業運動體驗，不僅榮獲教育部「運動企業認證」，更有效打破部門藩籬、凝聚員工向心力。

南山人壽亦積極推動「數位員工體驗」，並導入Beyond Lab數位賦能策略，除舉辦高階主管「卓越方舟共識營」，凝聚轉型共識，更透過數位工具實戰工作坊，賦能員工掌握自動化辦公與數據分析能力。此外，結合直觀的「新手保包」數位指引與My Office App，讓新進員工與專案成員隨時都能輕鬆上手，引領數位時代的知識傳承。

因此，深耕台灣63年、守護全台四分之一人口的南山人壽，憑藉獨特且溫暖的「驅動共好」組織文化，在被譽為「亞洲人力資源界奧斯卡」的指標性國際評比《HR Asia亞洲最佳企業雇主獎》，從眾多優秀企業中脫穎而出，首度榮獲此項國際雇主品牌領域的至高殊榮，並由南山人壽總經理范文偉代表出席領獎。

南山人壽始終視員工為最堅實的靠山，長期將「誠信、利他、溫暖、開創」的核心價值融入職場日常，透過建構健康、數位賦能且多元共融的環境，讓每一位南山人都能在職場中穩健成長，並期盼將這份利他共好的溫暖正能量，擴大傳遞至台灣的每一個角落。

南山人壽始終堅持「利他」的公益文化，不僅每年提供參與相關公益活動之內勤員工義工假，更積極發起淨灘與原鄉關懷，將保險業的守護精神內化為員工的自發行動。從近年榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業-全國首獎」、台灣企業永續獎「台灣100大永續典範企業」，至本次摘下《HR Asia亞洲最佳企業雇主獎》，皆展現南山人壽將核心價值轉化為卓越員工體驗的具體成效。

未來，南山人壽將持續優化軟硬體職場環境，積極聆聽員工心聲，打造青銀共創且兼容並蓄的共融職場，以更好的職場環境讓員工的工作體驗升級，讓未來，有備而來。

南山人壽 健康 退休

延伸閱讀

賦能員工AI力 國泰金控、國泰證券獲《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎

台新新光金獲最佳雇主肯定 優質職場再獲北市勞動局友善育兒事業獎

AIA友邦人壽八度獲亞洲最佳企業雇主獎 躋身全台36家人才躍升獎

遠東新奪亞洲最佳雇主獎

相關新聞

台灣要變「資本島」！資產管理兩年增14兆 金管會彭金隆揭五大布局

台灣要從「科技島」走向「資本島」。金管會主委彭金隆17日揭示第二屆台灣周三大目的、五大政策方向，並指出近兩年金融業整體資產管理規模已增加逾14兆元，正加速把產業優勢轉化為資本市場競爭力。

投資型助攻！壽險業前七月新契約保費衝9,296億元 年增近6成

壽險公會17日公布壽險業2026年前七月保費收入（含非保險合約），新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長，其中新契約保費收入為9,296.29億元，年增59.3%；續年度保費10,030.19億元，年增6.6%；總保費收入19,326.48億元，年增26.7%。

彭金隆：五大推動政策方向 助攻臺灣邁向亞洲資產管理樞紐

金管會主委彭金隆今日出席第二屆「臺灣周（Taiwan Weeks）」啟動記者會時表示，面對全球金融市場快速變革，台灣正站在金融轉型與產業升級的關鍵時刻。今年活動延續首屆國際聯合展現臺灣的主軸，聚焦「讓世界看見台灣、投資台灣、加大台灣與國際連結」三大目的，金管會將以此為最佳政策推動窗口，落實五大推動方向，引領台灣從技術島、科技島，進一步邁向「資本島」。

防詐騙！民眾提案設「收款同意制」拒收陌生款項 遭金管會否決

陌生款項突然匯入帳戶，收款人卻沒有拒收權，甚至可能因此捲入詐騙金流、帳戶遭列警示。近期有民眾在國發會公共政策網路參與平台提案，主張建立「收款人入帳同意機制」（PCIT），不過日前金管會正式回應，考量支付體系運作、交易便利性及實施成效等因素，決定暫不參採。

全球自然災害財損達2,200億美元 富邦產險天災評估系統獲雙專利肯定

面對極端氣候與地震等自然災害挑戰，企業的營運穩健性與風險管理的需求日益提升。為協助企業提前辨識風險，富邦產險運用數據科技深化損害防阻服務，於今年連續取得「颱風風力危害評估系統」發明專利與「歷史地震震源危害評估系統」新型專利，透過科學化評估協助企業精準掌握風險，強化企業持續營運之韌性。

公股最高！兆豐銀加碼員工旅遊補助金至每人1.7萬元

為感謝員工的辛勞，兆豐銀行今年特別加碼提撥職工福利委員會福利金，辦理「國旅二日遊8,000元補助專案」，結合原有每年4,000元年度旅遊補助及5,000元員工自強活動補助，每位員工年度旅遊及活動總額高達1.7萬元，同時，預估可創造上億元國旅商機。據了解，此次加碼後，兆豐銀行的員工旅遊補助款應是官股中最高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。