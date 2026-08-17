南山人壽支持跨世代多元共融 薪酬健康齊頭並進

面對退休潮與世代交替帶來的人才斷層挑戰，南山人壽一方面透過「青銀共創」機制吸引逾5成青年新血加入，促進跨世代的經驗傳承與創新思維；另一方面，落實讓付出獲得合理回報的薪酬策略，針對關鍵職能量身打造留任專案，使核心團隊留任率高達九成以上。

同時，南山人壽將 DEI（多元（Diversity）、平等（Equity）、共融（Inclusion））理念深植於組織文化中，積極打破傳統職場的性別刻板印象，在專業門檻極高的 IT 與精算等領域，擁有超過400位女性專業人才，成功打造兼具包容力與發展性的共融職場。

除了打造具市場吸引力的薪酬福利，南山人壽更著重「健康南山」的日常實踐。公司內部擁有近30個運動社團，每月皆有經費補助，並透過每年一度的「NS OPEN」全台球類聯賽與創意路跑，建構豐富多元的企業運動體驗，不僅榮獲教育部「運動企業認證」，更有效打破部門藩籬、凝聚員工向心力。

南山人壽亦積極推動「數位員工體驗」，並導入Beyond Lab數位賦能策略，除舉辦高階主管「卓越方舟共識營」，凝聚轉型共識，更透過數位工具實戰工作坊，賦能員工掌握自動化辦公與數據分析能力。此外，結合直觀的「新手保包」數位指引與My Office App，讓新進員工與專案成員隨時都能輕鬆上手，引領數位時代的知識傳承。

因此，深耕台灣63年、守護全台四分之一人口的南山人壽，憑藉獨特且溫暖的「驅動共好」組織文化，在被譽為「亞洲人力資源界奧斯卡」的指標性國際評比《HR Asia亞洲最佳企業雇主獎》，從眾多優秀企業中脫穎而出，首度榮獲此項國際雇主品牌領域的至高殊榮，並由南山人壽總經理范文偉代表出席領獎。

南山人壽始終視員工為最堅實的靠山，長期將「誠信、利他、溫暖、開創」的核心價值融入職場日常，透過建構健康、數位賦能且多元共融的環境，讓每一位南山人都能在職場中穩健成長，並期盼將這份利他共好的溫暖正能量，擴大傳遞至台灣的每一個角落。

南山人壽始終堅持「利他」的公益文化，不僅每年提供參與相關公益活動之內勤員工義工假，更積極發起淨灘與原鄉關懷，將保險業的守護精神內化為員工的自發行動。從近年榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業-全國首獎」、台灣企業永續獎「台灣100大永續典範企業」，至本次摘下《HR Asia亞洲最佳企業雇主獎》，皆展現南山人壽將核心價值轉化為卓越員工體驗的具體成效。

未來，南山人壽將持續優化軟硬體職場環境，積極聆聽員工心聲，打造青銀共創且兼容並蓄的共融職場，以更好的職場環境讓員工的工作體驗升級，讓未來，有備而來。