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富人指路！鎖定這三大趨勢 富邦富裕商機多重資產基金9月7日開募

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
富邦投信17日舉辦「富邦富裕商機多重資產基金」記者會，富邦投信總經理呂其倫（左起）、董事長黃昭棠、彰化銀行副總經理陳瑞珍及基金經理人薛博升共同出席。圖／富邦投信提供
富邦投信17日舉辦「富邦富裕商機多重資產基金」記者會，富邦投信總經理呂其倫（左起）、董事長黃昭棠、彰化銀行副總經理陳瑞珍及基金經理人薛博升共同出席。圖／富邦投信提供

全球財富版圖快速重塑，人工智慧（AI）創新浪潮與資產價格成長，帶動全球高資產族群財富持續攀升，也讓「富人經濟」成為不可忽視的新投資趨勢。看準全球富裕族群資本流向及消費升級所衍生的龐大商機，富邦投信推出「富邦富裕商機多重資產基金」，鎖定「科技新引擎、醫療新動能、消費新模式」三大趨勢，跳脫特定產業，並透過多重資產靈活配置掌握全球富裕浪潮，基金預計9月7日正式展開募集，基金保管銀行為彰化銀行，提供新臺幣、美元、人民幣及日圓等多幣別，以及累積型、季配息型等選擇。

富邦富裕商機多重資產基金擬任經理人薛博升表示，基金投資主軸可歸納為三大富裕商機，包括掌握AI應用、機器人、自動化設備、量子電腦及太空衛星等趨勢的「科技新引擎」；受惠高資產族群健康意識提升、先進醫療與長期照護需求的「醫療新動能」；以及涵蓋醫美、化妝品、休閒旅遊、電動車、寵物保健等生活升級需求的「消費新模式」，從富豪「錢往哪裡去、需求往哪裡走」尋找長線成長機會。

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