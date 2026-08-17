少子化搶才戰升溫 資誠靠彈性工作、家庭支持連3年獲獎

資誠聯合會計師事務所連續三年獲臺北市政府頒發「友善育兒績優事業獎」，今年並拿下「彈性工作安排及支持措施」單項績優獎。資誠表示，面對少子化與人才競爭加劇，將持續透過彈性工作、育嬰留停及家庭照顧等措施，協助員工兼顧工作與家庭。

台北市政府日前舉行「115年度友善育兒績優事業獎」頒獎典禮，資誠由財務長黃若華代表出席，接受台北市長蔣萬安頒獎。資誠已連續三年獲得友善育兒績優事業獎，今年進一步獲得「彈性工作安排及支持措施」單項績優獎。

資誠表示，為協助員工在不同人生階段兼顧工作與生活，持續提供彈性工作安排、育嬰留停及家庭照顧支持等資源，同時推動心理安全、互信包容的組織文化，並透過教練式領導及人才發展機制，支持員工持續學習與發展。

除了工作制度，資誠也透過家庭日、夏令營等活動，將員工支持延伸至家庭。今年首度推出「高中職涯探索營隊」，由合夥人及主管分享產業趨勢與職涯經驗，透過情境個案、小組討論及實作，引導員工子女探索興趣與潛能、認識不同職涯方向，並協助完成高中學習歷程檔案。

課程也導入ORID學習反思法，從觀察、感受、意義到行動四個步驟，協助學員整理學習收穫，培養自我覺察及生涯規劃能力。

因應AI快速發展，資誠今年暑假也推出「AI對戰遊戲設計營」，讓員工子女透過AI學習及遊戲化任務，從實作中認識AI在生活及產業的應用，希望培養下一代的數位素養、批判思維及跨域協作能力。

資誠指出，連續三年獲獎除了是肯定，也代表企業持續推動友善職場的責任。未來將持續強化友善制度、包容文化及學習發展機制，協助員工在人生及職涯不同階段安心發展。

PwC Taiwan人資長曾博昇表示，「Grow here. Go further.（在此成長，走得更遠）」是資誠對人才發展的承諾。當員工能安心兼顧家庭、持續學習並發揮所長，才能進一步為客戶、團隊及社會創造價值。未來資誠將持續透過友善制度、多元共融文化及科技賦能，打造讓人才願意加入、持續發展並長期投入的職場環境。

資誠榮獲台北市友善育兒事業獎，資誠由財務長黃若華代表出席。業者／提供