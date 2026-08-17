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打造「有溫度的幸福企業」 遠東商銀從三面向投入

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
遠銀人力資源總處人資長李弘暉（中）與人資團隊合影 。圖／遠銀提供
遠銀人力資源總處人資長李弘暉（中）與人資團隊合影 。圖／遠銀提供

在全球金融業加速數位轉型、人才競爭日益激烈之際，遠東商銀榮獲亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發2026「亞洲最佳企業雇主獎」。此次獲獎，再度肯定遠東商銀打造「有溫度的幸福企業」的人力資源經營理念，在「人才培育」、「福利制度」及「職場健康」三大面向持續投入，建構讓員工安心發展、與企業共同成長的幸福職場。

遠東商銀自2021年首次參賽即獲獎以來，已連續六年獲此殊榮，展現企業深耕人才發展、打造優質職場文化及落實永續經營的成果。

因應AI時代浪潮，遠東商銀每年舉辦多場「AI數位金融講座」，提升員工全方面數位思維與AI應用能力；並透過「AI創新提案競賽」，鼓勵跨部門合作，將AI導入工作流程。

此外，藉由儲備主管、中高階潛力人才培育及接班人計畫等制度，建立完整人才梯隊，提供清晰的職涯發展路徑，支持員工持續精進專業能力，實現個人成長與企業發展雙贏。

在福利制度方面，提供具市場競爭力的薪酬，長年入選「台灣高薪100指數」成分股，並推動彈性工時、多元班別及優於法令的休假制度，建立育兒及家庭照顧支持機制，協助員工兼顧工作與生活。今年更榮獲台北市政府勞動局「友善育兒事業獎」，肯定其打造友善職場的努力。

遠東商銀亦重視員工身心健康，除定期辦理健康檢查外，透過「員工協助方案（EAP）」提供心理支持與諮詢服務；亦年年舉辦健康促進活動，去年以「健康心樂活」為主題，設計「運動結合ESG」之動態活動及身心靈健康的靜態活動，全體員工總參與度達85%，持續展現企業關懷文化與團隊凝聚力。

展望未來，遠東商銀將持續打造值得信賴、讓員工安心投入的幸福職場，持續培育優秀人才，深化數位轉型與永續發展，強化企業韌性與人才競爭力，攜手員工共同邁向下一個成長里程碑。

遠東商銀 溫度 人力

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