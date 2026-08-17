賦能員工AI力 國泰金控、國泰證券獲《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎

國泰金控及旗下子公司國泰證券透過創新與永續雙軸轉型，賦能員工AI力、型塑多元共融職場，於亞洲人力資源權威雜誌《HR Asia》「2026亞洲最佳企業雇主獎」共330家參賽企業中脫穎而出。其中，國泰金控8度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」，並連續5年獲獎，榮膺「金獎」最高榮譽，同時獲得「人才躍升獎」、「科技賦能獎」、「多元、平等與包容獎」及「職場永續獎」4項特別獎；國泰證券則連3年蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」，顯示國泰金控致力打造友善職場環境，成效有目共睹，獲國際評比肯定。

「亞洲最佳企業雇主獎」由《HR Asia》主辦，邀請被提名企業員工進行匿名評分問卷調查，調查指標涵蓋「組織文化與制度」、「員工體驗與投入」及「團隊協作與凝聚」面向，忠實呈現員工感受，為亞洲地區最具指標性的獎項之一。

國泰金控自2016年啟動數位轉型，近年更推動「集團AI公民化」，將「AI力」作為員工重點培訓方向，以數位能力與AI素養為核心，系統性培育跨域金融人才，並榮獲《HR Asia》新設立的「人才躍升獎」。透過建立「AI學習地圖及工具使用規範」、推動「個人發展計畫IDP」，打造員工可安心應用AI環境的同時，提供員工個人化成長路徑。迎接 AI Agent 浪潮，國泰金控今年與OpenAI啟動長期策略合作，成為台灣首家導入企業版ChatGPT的金融機構，加速AI全面落地，以人力資源部門為例，建置「HR知識助手」，即時回應員工常見問題，97%的提問可在1分鐘內獲得解答，不僅釋放人資團隊每月超過60小時的工時，也提升員工體驗。

國泰金控匯聚來自不同專業背景的人才，組成跨域跨世代的混齡職場，秉持「Place for all」的核心理念及「擁抱多元、展現真我」的策略主軸，打造「國泰共融小鎮」，並洞察員工家庭照護與多元角色壓力，推動「全人關懷」（Whole-person Care），打造全方位支持系統；針對不同生涯階段員工，推行「減速不脫隊」措施，整合彈性班別、行動辦公及EAP健康與心理支持方案，讓員工無須在職涯與家庭照護間做抉擇；此外，定期舉辦「里民大會」，由總經理化身里長伯親自回應員工提問，打造透明的溝通文化，促進跨專業與跨世代交流。

國泰證券深信，幸福企業的核心在於人才培育與夢想實現，以「AI券商人才永續培育計畫」為主軸，規劃「金融核心職能」和「數位AI」雙培育體系，導入流程自動化、數位工具，推動Copilot競賽與實務應用，結合多元課程、AI種子培育、主管領導力訓練及跨世代管理課程，培育新世代金融人才。

此外，國泰證券打造友善職場，推動健康促進與員工關懷等措施，推出「圓夢計劃」，鼓勵員工勇敢追夢提案，公司提供資金或假期支持，累計實現逾30位員工在職追夢，包括勇闖喜馬拉雅山、組團參加德國柏林馬拉松等，用心灌溉員工心中夢想。國泰證券透過核心職能拓展社會影響力，針對偏鄉學童、原民、高齡長者及青年學子，舉辦金融知識教育及反詐宣導活動，提升金融素養，落實普惠金融，榮獲《HR Asia》最高榮譽「亞洲最佳企業雇主獎」。

國泰金控秉持「誠信、當責、創新」的核心價值，全方位照護員工需求，導入AI工具，開創人與AI協作模式，與員工「BETTER TOGETHER共創更好」，致力於實踐人才與企業永續，近年榮獲2026年《遠見》「ESG企業永續獎」職場共融組首獎、2025年《哈佛商業評論》「數位轉型鼎革獎人資管理轉型獎 」首獎、2025年《天下雜誌》「天下永續公民獎」金融組第一名等指標性獎項，深獲國內外評比肯定。