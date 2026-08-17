數萬樂迷齊聚 台新新光金攜手兩廳院打造夏日爵士戶外派對

一年一度的「台新新光金控兩廳院夏日爵士戶外派對」15 日晚間 6 點 30 分在兩廳院藝文廣場熱鬧展開，現場吸引數萬名熱愛音樂的民眾到場同歡。台新新光金控連續7年冠名贊助兩廳院夏日爵士戶外派對，今年適逢台新新光金控合併滿一周年，特別邀集三組風格鮮明的音樂組合，包括彭郁雯五重奏、臺灣拉丁重擊及金曲臺語歌后李竺芯登台獻藝，為數萬民眾帶來難得的音樂饗宴，在夏夜星空下隨著音樂盡情搖擺留下美好回憶，並與台新新光金控共同歡慶合併一周年的新里程碑。

台新新光金控總經理林維俊表示，兩廳院長年舉辦爵士音樂節以及夏日爵士派對，已成為國內外爵士音樂家交流砥礪的最佳舞台，也是臺灣爵士樂迷不可錯過的盛宴；本於支持藝文發展以培養國人藝術視野、豐富心靈與生活的初衷，台新新光金控自 2020 年起即冠名贊助兩廳院夏日爵士戶外派對，今年的活動適逢台新新光金控合併滿一周年，非常感謝兩廳院精心安排三組國內的音樂表演工作者為民眾帶來精彩的演出，展現臺灣爵士跨界融合的豐富樣貌。

在今年的「台新新光金控兩廳院夏日爵士戶外派對」表演中，彭郁雯五重奏融合客家山歌、童謠與爵士即興，勾勒細膩且富實驗張力的樂章；臺灣拉丁重擊帶來戶外派對最大編制，以澎湃能量與熱情節奏改編民謠，點燃全場；李竺芯則是用嶄新爵士編曲詮釋臺語創作，呈現不同以往的演唱面貌。

除了重量級爵士音樂家表演外，活動現場民眾也爭相到台新新光金控設置的帳篷區掃描指定 QR CODE，並在完成簡單的任務後帶回NFC技術打造的「台新新光金控兩廳院夏日爵士戶外派對紀念專輯造型吊飾」。台新新光金控善盡企業社會責任，持續在各面向回饋社會，在每一年的夏日爵士戶外派對中為爵士樂迷留下一次又一次難忘的回憶。