凱基銀行全方位育兒支持 打造幸福職場

凱基銀行致力推動多元共融、友善育兒的幸福職場，打造兼顧工作與家庭的友善環境，日前榮獲台北市政府頒發「友善育兒事業獎-績優事業組」之榮耀，顯示凱基銀行長期推動育兒友善措施、支持員工家庭照顧需求深獲肯定。凱基銀行也特別邀請員工攜家帶眷出席此次頒獎典禮，不僅一同見證這份榮耀，也讓員工利用這個機會好好陪伴家人，於台北市立兒童新樂園享受親子同樂的一天。

凱基銀行為協助員工在人生不同階段兼顧家庭照顧與職涯發展，長期投入資源建構懷孕、生產、育兒、健康照護及經濟支持等面向的完整制度，營造支持育兒的環境。除了提供優於法令的產假及陪產檢暨陪產假之外，亦設有彈性工時、每日縮減工時、育嬰留職停薪及居家與異地辦公等措施，讓員工能更彈性地安排工作與家庭生活。

凱基銀行在育兒支持方面，推出「好孕禮讚、溫馨相伴」計畫，不僅提供懷孕員工電子禮券，分享迎接新生命的喜悅，同時與多家優質托育及幼教機構合作，提供專屬優惠資源，減輕員工家庭照顧負擔。此外，凱基銀行工作場域設置完善的哺集乳室，提供兼具便利性與隱私性的哺乳空間；其中，總行哺集乳室更獲台北市政府衛生局「優良哺集乳室認證」，提供新手媽媽安心、舒適且友善的哺乳空間。

除制度與福利支持外，凱基銀行亦重視家庭關係經營與員工身心健康，設置專職護理師提供母性健康關懷與健康諮詢服務，並透過親子講座、親職教育數位課程、員工協助方案（EAP）及心理健康課程等多元資源，協助員工獲得專業支持與陪伴，建立更穩固的家庭支持網絡。

在經濟支持方面，除懷孕及生育補助外，凱基銀行提供涵蓋員工配偶及子女的團體保險保障，並透過健檢假、生日假、家人生日假及志工假等多元福利措施，讓員工在照顧家庭之餘，也能兼顧自身健康及生活品質。

凱基銀行未來將持續傾聽員工需求，深化育兒支持與家庭照顧措施，打造讓員工安心工作、放心育兒、幸福生活的優質職場環境，成為員工與家庭最堅實的後盾。