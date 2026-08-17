AIA友邦人壽八度獲亞洲最佳企業雇主獎 躋身全台36家人才躍升獎

AIA友邦人壽榮獲《HR Asia》頒發「亞洲最佳企業雇主獎（Best Companies to Work for in Asia）」，於全台330家參選企業中脫穎而出，躋身97家獲獎企業之列，並創下第八度獲得此項殊榮的佳績。同時，友邦台灣憑藉系統化人才培育、組織轉型及數位人才發展成果，獲頒今年全台僅36家企業獲得的「人才躍升獎（People Transformation Awards）」，展現打造未來職場及提升人才競爭力的卓越表現。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，在快速變動的市場環境中，企業的競爭力來自人才的成長力。友邦台灣持續打造支持學習、鼓勵創新與充分賦權的工作環境，讓每位同仁都能發揮潛能、勇於突破，並在數位轉型浪潮下持續提升專業能力，與公司共同成長，創造更大的社會價值。

《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」為亞洲具指標性的人力資源獎項之一，評選面向涵蓋員工參與度、企業文化、人才發展及領導力等指標；而「人才躍升獎」則表彰透過人才發展與組織轉型，成功建立未來競爭力的人才團隊。

秉持幫助人們過上「健康長久好生活」的品牌承諾，友邦台灣持續推動員工價值主張「Believe in Better（相信更好）」，並將人才發展視為企業競爭力的重要基石。2025年員工平均訓練時數達31.8小時，員工敬業度達4.62分 (滿分5分)，展現高度投入的組織文化。

在人才培育方面，友邦台灣建構完整的人才發展機制，透過「初任主管快速成長計畫（FAST Development Program）」協助新任主管強化領導職能，並推動「領航人才躍升計畫（LIFT Programme）」培育高潛力人才，同時透過「新進夥伴導師計畫（Buddy Programme）」協助新進同仁快速融入組織，建立長期職涯發展動能。

面對AI時代來臨，友邦台灣亦積極推動數位轉型與AI人才培育。透過E-Company小組及AIA Copilot Programme，已培育約30位AI種子人才，累計完成247人次相關培訓，鼓勵同仁運用AI工具優化工作流程、提升效率，進一步強化組織創新能力。

此外，友邦台灣持續打造多元共融的職場文化，最高管理團隊（EXCO）中女性主管占比達75%，展現企業對多元領導力與性別平權的重視。

展望未來，友邦台灣將持續深化人才投資與組織創新，培養兼具數位力、專業力與領導力的未來人才，攜手員工、客戶及社會共創永續價值，朝向更具韌性與競爭力的未來邁進。