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影／2026台灣週今啟動 彭金隆攜手金融界拚亞洲資產中心
金管會攜手證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所等機構，今於台北101大樓舉辦「2026臺灣週」啟動記者會。金管會主委彭金隆親自出席宣布，第二屆台灣週將於11月登場，以「讓世界看見台灣、投資台灣、加大台灣與國際連結」為三大核心目的。
彭金隆致詞時表示，本屆台灣週具備「主題更多、參與者更廣」兩大特色，除聚焦亞洲債券市場、新創產業、虛擬資產與資安韌性等議題，也串聯多場國際論壇與博覽會，展現台灣資本市場的創新實力與前進企圖心。
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