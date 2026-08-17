影／2026台灣週今啟動 彭金隆攜手金融界拚亞洲資產中心

為感謝員工的辛勞，兆豐銀行今年特別加碼提撥職工福利委員會福利金，辦理「國旅二日遊8,000元補助專案」，結合原有每年4,000元年度旅遊補助及5,000元員工自強活動補助，每位員工年度旅遊及活動總額高達1.7萬元，同時，預估可創造上億元國旅商機。據了解，此次加碼後，兆豐銀行的員工旅遊補助款應是官股中最高。

2026-08-17 11:48