以科技驅動永續消費 精誠攜手一卡通推出「好禮券」平台

響應永續消費與數位生活趨勢，精誠資訊攜手一卡通於 iPASS MONEY APP 合作推出全新「好禮券」平台，透過千萬綠點回饋機制，串聯電子票券、行動支付與會員服務，打造從購買、回饋到再消費的循環式數位消費體驗。雙方藉由整合支付、點數與會員生態，不僅擴大電子票券的應用場景，也協助電子支付業者打造更完善的數位服務模式，為電子票券市場注入新的成長動能。

精誠資訊資深協理陳亮為表示，電子票券服務正由單一交易工具，逐步轉型為連結支付、會員經營與消費數據應用的關鍵節點。此次合作不僅擴展票券的應用深度，也進一步強化數位支付與會員服務的整合能力，為品牌打造更具延展性的數位營運模式。未來雙方將持續深化數位票券與支付服務的整合應用，推動消費流程數位化與服務場景多元化，協助產業加速邁向以使用體驗與永續價值並重的新型消費模式。

一卡通指出，隨著會員經濟的快速發展，消費者愈來愈重視跨平台整合體驗，「好禮券」的推出旨在讓日常消費同時兼具便利性與永續價值，並透過獎勵機制引導更多用戶參與綠色消費行動。這次合作透過票券應用與支付流程的整合，消費者將可在單一應用中完成購買、付款、優惠使用與點數累積，提升整體使用便利性與消費連貫性，未來也將持續優化點數使用與回饋機制，提升使用彈性與參與度，讓每一次消費都能形成再利用的正向循環。

「好禮券」一卡通綠點獎勵活動自即日起至12月31日止，消費者透過 iPASS MONEY APP 購買好禮券平台電子票券，可享最高10%獎勵回饋，每人每月最高回饋200點；所獲得點數亦可再折抵平台消費，形成「消費、回饋、折抵、再使用」的循環式消費機制，進一步提升點數使用效益與會員參與度。也期望透過電子票券與獎勵機制的結合，能讓永續理念更自然融入日常消費情境，創造兼具商業價值與環境效益的數位消費新模式。