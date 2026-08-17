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投資型助攻！壽險業前七月新契約保費衝9,296億元 年增近6成

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
壽險業2026年前七月保費收入（含非保險合約），新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長。示意圖／AI生成
壽險業2026年前七月保費收入（含非保險合約），新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長。示意圖／AI生成

壽險公會17日公布壽險業2026年前七月保費收入（含非保險合約），新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長，其中新契約保費收入為9,296.29億元，年增59.3%；續年度保費10,030.19億元，年增6.6%；總保費收入19,326.48億元，年增26.7%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險5,533.32億元占新契約保費的59.5%，年增36.8%；傷害險93.70億元，占1%；健康險278.84億元占3%，年增10.3%；年金險3,390.42億元占36.5%，年增135.1%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費收入3,550.89億元，年增12.9%；傳統型年金險新契約保費收入17.54億元，年減54.6%。整體而言，成長動能主要來自三大因素：第一，近期壽險公司陸續調升新台幣及外幣利變型保單之宣告利率，提升利變型保險商品吸引力與銷售表現；第二，因應保險業自2026年起接軌 IFRS17 及新一代清償能力制度，壽險公司持續推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的保障型及期繳型保險商品。

第三，因應高齡化與少子化趨勢，壽險公司持續推出具保障、資產累積及財富傳承等功能之分紅保險及利變型保險新商品，帶動傳統型保險商品銷售。因此2026年前七月整體傳統型保險商品新契約保費收入3,940.97億元，年增11.6%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入1,982.43億元，年增120.2%；投資型年金險新契約保費收入（含非保險合約）3,372.88億元，年增140.3%。整體而言，成長動能主要來自，受惠於上半年國內外股市表現穩健，投資型保險商品需求增加；近期投資市場雖有波動，惟整體投資氛圍仍屬正向，加上壽險公司持續深化與銀行及投信通路合作，賡續帶動初年度保費收入成長。因此2026年前七月整體投資型保險商品新契約保費收入（含非保險合約）5,355.31億元，年增132.4%。

以各個通路業績來看，新契約保費收入（含非保險合約）9,296.29億元中，壽險公司本身行銷體系4,362.75億元占46.93%；銀行經代保代通路3,402.26億元占36.60%；傳統保險經紀人、保險代理人1,531.28億元占16.47%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.40：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

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