彭金隆：五大推動政策方向 助攻臺灣邁向亞洲資產管理樞紐

金管會主委彭金隆今日出席第二屆「臺灣周（Taiwan Weeks）」啟動記者會時表示，面對全球金融市場快速變革，台灣正站在金融轉型與產業升級的關鍵時刻。今年活動延續首屆國際聯合展現臺灣的主軸，聚焦「讓世界看見台灣、投資台灣、加大台灣與國際連結」三大目的，金管會將以此為最佳政策推動窗口，落實五大推動方向，引領台灣從技術島、科技島，進一步邁向「資本島」。

彭金隆指出，第二屆臺灣周具備「主題更多、參與者更廣」兩大特色。在主題方面，新增了亞洲債券市場、亞洲創新投資平台、新創產業、虛擬資產及金融資安韌性等重要議題；在參與廣度上，全面整合公私部門與國內外單位共襄盛舉，包括國際投資機構論壇、亞洲公司治理協會（ACGA）睽違16年重返台北舉辦的第25屆年會、金融總會兩年一度的台北國際金融科技展、金融研訓院財富管理論壇、各金控與金融機構自辦的多元資產管理主題論壇，以及在高雄舉辦的國際金融博覽會，共同打造串聯政府、金融產業與國際夥伴的合作平台。

在施政藍圖上，金管會持續落實五大推動方向：第一是建構友善、透明、穩定且安全的金融營運環境，積極推動亞洲資產管理中心政策，截至6月底已完成超過60項法規調適，過去兩年帶動整體資產管理規模增加逾新台幣14兆元，投信資產管理規模近23兆元，銀行高資產管理（AUM）亦達2.8兆元並即將突破3兆元；第二是結合臺灣科技產業聚落優勢，推動亞洲創新投資平台，串聯創新板、上市、上櫃、興櫃至創櫃板的多層次市場，並強化債券市場國際競爭力，厚植產業發展動能。

第三則是追求穩健有序、加速金融商品創新，截至7月底台灣ETF市場規模達11兆元，約占整體投信基金三分之二，其中投資台股的主動及被動式ETF規模自去年同期的3.2兆元倍增至6.86兆元，未來將加速推動多元商品並深化跨境合作；第四為持續深化永續金融與公司治理，透過ACGA年會匯聚亞洲主要市場監理機關、國際機構投資人及交易所專家，共同研討公司治理、AI治理、董事會效能與永續轉型等核心議題，強化國際信任與交流樞紐地位。

第五是推動全民資產管理與人才素養，強化退休第三支柱制度。金管會推動具台灣特色的個人投資儲蓄帳戶（TISA）剛滿一周年，截至7月底開戶數已達22.6萬餘人、累計申購逾90億元、帳戶資產規模破180億元，未來將持續精進制度以落實普惠金融。

彭金隆強調，金融的價值在於驅動產業升級與提升國家競爭力，面對全球金融版圖重組，台灣不僅是資本市場的參與者，更將成為亞洲資產管理重要樞紐，並誠摯邀請國內外夥伴於今年11月齊聚台灣見證新里程碑。