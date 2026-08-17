快訊

專題／博弈網4毒招曝光！少年遭「養套殺」淪詐欺車手

低胸短裙女酒醉躺加油站入口 突環抱警員嬌喊「我要脫光」

總是存不到錢？整理專家揭月光族家庭3個共同特徵：先打開冰箱看看

聽新聞
0:00 / 0:00

彭金隆：五大推動政策方向 助攻臺灣邁向亞洲資產管理樞紐

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照

金管會主委彭金隆今日出席第二屆「臺灣周（Taiwan Weeks）」啟動記者會時表示，面對全球金融市場快速變革，台灣正站在金融轉型與產業升級的關鍵時刻。今年活動延續首屆國際聯合展現臺灣的主軸，聚焦「讓世界看見台灣、投資台灣、加大台灣與國際連結」三大目的，金管會將以此為最佳政策推動窗口，落實五大推動方向，引領台灣從技術島、科技島，進一步邁向「資本島」。

彭金隆指出，第二屆臺灣周具備「主題更多、參與者更廣」兩大特色。在主題方面，新增了亞洲債券市場、亞洲創新投資平台、新創產業、虛擬資產及金融資安韌性等重要議題；在參與廣度上，全面整合公私部門與國內外單位共襄盛舉，包括國際投資機構論壇、亞洲公司治理協會（ACGA）睽違16年重返台北舉辦的第25屆年會、金融總會兩年一度的台北國際金融科技展、金融研訓院財富管理論壇、各金控與金融機構自辦的多元資產管理主題論壇，以及在高雄舉辦的國際金融博覽會，共同打造串聯政府、金融產業與國際夥伴的合作平台。

在施政藍圖上，金管會持續落實五大推動方向：第一是建構友善、透明、穩定且安全的金融營運環境，積極推動亞洲資產管理中心政策，截至6月底已完成超過60項法規調適，過去兩年帶動整體資產管理規模增加逾新台幣14兆元，投信資產管理規模近23兆元，銀行高資產管理（AUM）亦達2.8兆元並即將突破3兆元；第二是結合臺灣科技產業聚落優勢，推動亞洲創新投資平台，串聯創新板、上市、上櫃、興櫃至創櫃板的多層次市場，並強化債券市場國際競爭力，厚植產業發展動能。

第三則是追求穩健有序、加速金融商品創新，截至7月底台灣ETF市場規模達11兆元，約占整體投信基金三分之二，其中投資台股的主動及被動式ETF規模自去年同期的3.2兆元倍增至6.86兆元，未來將加速推動多元商品並深化跨境合作；第四為持續深化永續金融與公司治理，透過ACGA年會匯聚亞洲主要市場監理機關、國際機構投資人及交易所專家，共同研討公司治理、AI治理、董事會效能與永續轉型等核心議題，強化國際信任與交流樞紐地位。

第五是推動全民資產管理與人才素養，強化退休第三支柱制度。金管會推動具台灣特色的個人投資儲蓄帳戶（TISA）剛滿一周年，截至7月底開戶數已達22.6萬餘人、累計申購逾90億元、帳戶資產規模破180億元，未來將持續精進制度以落實普惠金融。

彭金隆強調，金融的價值在於驅動產業升級與提升國家競爭力，面對全球金融版圖重組，台灣不僅是資本市場的參與者，更將成為亞洲資產管理重要樞紐，並誠摯邀請國內外夥伴於今年11月齊聚台灣見證新里程碑。

彭金隆 金管會

延伸閱讀

經濟日報社論／主權基金應成台灣國家戰略新支柱

打造友善職場 中國信託九度勇奪《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」

亞洲最佳企業雇主獎／國泰金國泰證獲殊榮

經濟成長率創39年新高 賴總統宣布：明年普發現金1萬元

相關新聞

彭金隆：五大推動政策方向 助攻臺灣邁向亞洲資產管理樞紐

金管會主委彭金隆今日出席第二屆「臺灣周（Taiwan Weeks）」啟動記者會時表示，面對全球金融市場快速變革，台灣正站在金融轉型與產業升級的關鍵時刻。今年活動延續首屆國際聯合展現臺灣的主軸，聚焦「讓世界看見台灣、投資台灣、加大台灣與國際連結」三大目的，金管會將以此為最佳政策推動窗口，落實五大推動方向，引領台灣從技術島、科技島，進一步邁向「資本島」。

防詐騙！民眾提案設「收款同意制」拒收陌生款項 遭金管會否決

陌生款項突然匯入帳戶，收款人卻沒有拒收權，甚至可能因此捲入詐騙金流、帳戶遭列警示。近期有民眾在國發會公共政策網路參與平台提案，主張建立「收款人入帳同意機制」（PCIT），不過日前金管會正式回應，考量支付體系運作、交易便利性及實施成效等因素，決定暫不參採。

全球自然災害財損達2,200億美元 富邦產險天災評估系統獲雙專利肯定

面對極端氣候與地震等自然災害挑戰，企業的營運穩健性與風險管理的需求日益提升。為協助企業提前辨識風險，富邦產險運用數據科技深化損害防阻服務，於今年連續取得「颱風風力危害評估系統」發明專利與「歷史地震震源危害評估系統」新型專利，透過科學化評估協助企業精準掌握風險，強化企業持續營運之韌性。

公股最高！兆豐銀加碼員工旅遊補助金至每人1.7萬元

為感謝員工的辛勞，兆豐銀行今年特別加碼提撥職工福利委員會福利金，辦理「國旅二日遊8,000元補助專案」，結合原有每年4,000元年度旅遊補助及5,000元員工自強活動補助，每位員工年度旅遊及活動總額高達1.7萬元，同時，預估可創造上億元國旅商機。據了解，此次加碼後，兆豐銀行的員工旅遊補助款應是官股中最高。

第一銀行再推限時優利定存 美元存14天年率6.6％

第一銀行今日宣布對數位帳戶再推限時優利定存，即日起至9月17日，第一銀行推出專屬數位客群的「利馬匯有錢」優利定存專案，美元14天期年利率6.60％、歐元與澳幣1個月期年利率4.80％，透過iLEO數位帳戶即可參與。

新台幣開盤15分鐘內 再勁升逾1角

台股開高後震盪，新台幣匯價以32.02元開盤，小升2.6分，隨後在開盤15分鐘內再強升逾1角，最高匯價來到31.942元，升值1.04角。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。