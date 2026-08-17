快訊

彰化選情緊張 卓伯源點名鄭麗文：若選輸應勇敢辭黨主席

獨／高雄-花蓮機票800元...叫賣哥喊破喉嚨沒人買 航空業者去也搭台鐵

蕭伊弟弟護姊開撕Joeman！爆約砲、包養 曬投資收益「我姊不缺錢」

聽新聞
0:00 / 0:00

防詐騙！民眾提案設「收款同意制」拒收陌生款項 遭金管會否決

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

陌生款項突然匯入帳戶，收款人卻沒有拒收權，甚至可能因此捲入詐騙金流、帳戶遭列警示。近期有民眾在國發會公共政策網路參與平台提案，主張建立「收款人入帳同意機制」（PCIT），不過日前金管會正式回應，考量支付體系運作、交易便利性及實施成效等因素，決定暫不參採。

依據金管會統計，第2季金融機構警示帳戶達13.4萬，除了不法金流問題外，亦有不少人是受到詐騙，導致帳戶遭凍結。該提案人指出，目前金融防詐措施多著重於保護匯款人，例如匯款前核對收款人戶名，避免匯錯帳戶，但收款人面對陌生帳號匯入款項時，卻無法事先選擇是否接受。

因此，該提案建議金管會研究建立PCIT機制，當陌生帳號首次匯款時，先由系統通知收款人，再由收款人選擇接受或拒絕，確認後才完成入帳，概念類似掛號信需由收件人簽收。且PCIT可由民眾自行選擇是否開啟，也不影響固定往來帳戶與一般商業交易，主要鎖定陌生帳號首次匯款。

除建立PCIT外，提案人也提出四項訴求，包括要求金管會於六個月內完成可行性研究、研究完成後向立法院財政委員會提出專案報告、修訂警示戶認定標準並明確排除單純被動收款者，以及開放至少一件PCIT相關金融沙盒申請。

該提案於5月11日提出，6月9日正式通過附議門檻。不過，金管會8月6日公布最終回應指出，「收款人入帳同意機制」立意良好，但經通盤考量對我國支付體系運作、交易便利性與工商經濟活動效率的影響，以及能否有效達成避免遭列為警示帳戶的目的、匯款人可能增加的風險等因素，該建議暫不參採。

針對善意第三人遭列警示帳戶案件，金管會表示，內政部警政署已提供「民眾解除警示帳戶申請書」，符合所列舉的解除原因，即可申請解除警示。例如民眾因一般商業交易糾紛遭設警示，或帳戶未交付予他人而遭利用，經調查研判該帳戶無繼續遭利用於詐欺犯罪之虞，並記明警詢筆錄後，得解除警示。申請人也可提供和解書、匯款證明、對話紀錄或出貨證明等佐證資料，以利釐清事實。

金管會強調，將協助內政部警政署，針對善意第三人遭列警示帳戶案件，研議精進相關解除警示作業，以兼顧防制詐欺及保障善意第三人權益。

詐騙 金管會 帳戶

延伸閱讀

涉嫌洩密給第三方支付業者 銀行經理遭訴

涉洩金管會機密公文、檢舉人個資給業者 遠東商銀分行經理遭訴

加入詐團一人多工 洗錢提款累計168多萬元被判3年徒刑

高雄婦為拿史努比免費吊飾付40元運費遭詐300萬 再匯200萬結局曝光

相關新聞

全球自然災害財損達2,200億美元 富邦產險天災評估系統獲雙專利肯定

面對極端氣候與地震等自然災害挑戰，企業的營運穩健性與風險管理的需求日益提升。為協助企業提前辨識風險，富邦產險運用數據科技深化損害防阻服務，於今年連續取得「颱風風力危害評估系統」發明專利與「歷史地震震源危害評估系統」新型專利，透過科學化評估協助企業精準掌握風險，強化企業持續營運之韌性。

公股最高！兆豐銀加碼員工旅遊補助金至每人1.7萬元

為感謝員工的辛勞，兆豐銀行今年特別加碼提撥職工福利委員會福利金，辦理「國旅二日遊8,000元補助專案」，結合原有每年4,000元年度旅遊補助及5,000元員工自強活動補助，每位員工年度旅遊及活動總額高達1.7萬元，同時，預估可創造上億元國旅商機。據了解，此次加碼後，兆豐銀行的員工旅遊補助款應是官股中最高。

第一銀行再推限時優利定存 美元存14天年率6.6％

第一銀行今日宣布對數位帳戶再推限時優利定存，即日起至9月17日，第一銀行推出專屬數位客群的「利馬匯有錢」優利定存專案，美元14天期年利率6.60％、歐元與澳幣1個月期年利率4.80％，透過iLEO數位帳戶即可參與。

新台幣開盤15分鐘內 再勁升逾1角

台股開高後震盪，新台幣匯價以32.02元開盤，小升2.6分，隨後在開盤15分鐘內再強升逾1角，最高匯價來到31.942元，升值1.04角。

七大壽險前七月新契約保費年成長逾七成 整體壽險業估破9300億元

受惠國內外股市行情熱絡，投資型保單買氣持續升溫，加上分紅保單銷售動能延續，七大壽險新契約保費收入（FYP）持續走高。根據各公司公告統計，七大壽險7月合計新契約保費收入達1,237億元，年成長134.4%；累計前七月新契約保費收入達6,754億元，年成長逾七成。其中，國泰人壽累計前七月新契約保費收入率先突破2,000億元大關、穩居七大壽險第一；業者估計，整體壽險業前七月新契約保費規模可望超過9,300億元。

機器人理財規模衝200億「通路為王」格局更鮮明

機器人理財上路九年，今年規模有望衝破200億元大關。儘管市場加速做大，成長紅利卻明顯往少數業者集中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。