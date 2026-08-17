防詐騙！民眾提案設「收款同意制」拒收陌生款項 遭金管會否決

陌生款項突然匯入帳戶，收款人卻沒有拒收權，甚至可能因此捲入詐騙金流、帳戶遭列警示。近期有民眾在國發會公共政策網路參與平台提案，主張建立「收款人入帳同意機制」（PCIT），不過日前金管會正式回應，考量支付體系運作、交易便利性及實施成效等因素，決定暫不參採。

依據金管會統計，第2季金融機構警示帳戶達13.4萬，除了不法金流問題外，亦有不少人是受到詐騙，導致帳戶遭凍結。該提案人指出，目前金融防詐措施多著重於保護匯款人，例如匯款前核對收款人戶名，避免匯錯帳戶，但收款人面對陌生帳號匯入款項時，卻無法事先選擇是否接受。

因此，該提案建議金管會研究建立PCIT機制，當陌生帳號首次匯款時，先由系統通知收款人，再由收款人選擇接受或拒絕，確認後才完成入帳，概念類似掛號信需由收件人簽收。且PCIT可由民眾自行選擇是否開啟，也不影響固定往來帳戶與一般商業交易，主要鎖定陌生帳號首次匯款。

除建立PCIT外，提案人也提出四項訴求，包括要求金管會於六個月內完成可行性研究、研究完成後向立法院財政委員會提出專案報告、修訂警示戶認定標準並明確排除單純被動收款者，以及開放至少一件PCIT相關金融沙盒申請。

該提案於5月11日提出，6月9日正式通過附議門檻。不過，金管會8月6日公布最終回應指出，「收款人入帳同意機制」立意良好，但經通盤考量對我國支付體系運作、交易便利性與工商經濟活動效率的影響，以及能否有效達成避免遭列為警示帳戶的目的、匯款人可能增加的風險等因素，該建議暫不參採。

針對善意第三人遭列警示帳戶案件，金管會表示，內政部警政署已提供「民眾解除警示帳戶申請書」，符合所列舉的解除原因，即可申請解除警示。例如民眾因一般商業交易糾紛遭設警示，或帳戶未交付予他人而遭利用，經調查研判該帳戶無繼續遭利用於詐欺犯罪之虞，並記明警詢筆錄後，得解除警示。申請人也可提供和解書、匯款證明、對話紀錄或出貨證明等佐證資料，以利釐清事實。

金管會強調，將協助內政部警政署，針對善意第三人遭列警示帳戶案件，研議精進相關解除警示作業，以兼顧防制詐欺及保障善意第三人權益。