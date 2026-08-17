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全球自然災害財損達2,200億美元 富邦產險天災評估系統獲雙專利肯定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦產險運用數據科技深化損害防阻服務，於今年連續取得「颱風風力危害評估系統」發明專利及「歷史地震震源危害評估系統」新型專利，協助企業精準掌握風險，強化營運韌性。富邦產險／提供
富邦產險運用數據科技深化損害防阻服務，於今年連續取得「颱風風力危害評估系統」發明專利及「歷史地震震源危害評估系統」新型專利，協助企業精準掌握風險，強化營運韌性。富邦產險／提供

面對極端氣候與地震等自然災害挑戰，企業的營運穩健性與風險管理的需求日益提升。為協助企業提前辨識風險，富邦產險運用數據科技深化損害防阻服務，於今年連續取得「颱風風力危害評估系統」發明專利與「歷史地震震源危害評估系統」新型專利，透過科學化評估協助企業精準掌握風險，強化企業持續營運之韌性。

富邦產險執行副總經理林國鈺表示，根據瑞士再保險研究院（Swiss Re Institute）報告，2025年全球自然災害經濟損失高達2,200億美元。台灣位處地震帶及颱風好發區域，亦面臨極高的環境暴露風險，2024年0403花蓮大地震重創基礎設施，凸顯產業供應鏈中斷風險，而2025年丹娜絲颱風所帶來罕見強風豪雨，亦對產業設施與戶外資產造成沉重衝擊。面對極端氣候與地殼活動夾擊的嚴峻挑戰，企業需要更精準的天災風險評估工具。

林國鈺進一步說明，企業須具備主動的風險管理思維，將科學化風險評估機制納入廠房設計、設備維運等環節。本次獲發明專利的「颱風風力危害評估系統」，結合氣象數據與空間分析技術，建構可視化風力危害模型，精準分析特定廠址之颱風風力危害等級，協助企業在建築耐風設計與戶外資產規劃上取得具體防護建議，降低強風導致設備損毀的風險。

「歷史地震震源危害評估系統」則彙整歷史震源資料結合地理資訊系統（GIS）技術，協助企業針對不同位置的營運據點，查詢歷史地震好發度並進行近場址地震危害評估，提供企業建廠選址及建物耐震需求的參考依據，更能進一步針對精密機台的防震基座設計、管線配置等環節，提出損防對策。富邦產險透過這兩項創新專利技術，為企業客戶帶來更妥適的保障與風險辨識服務，提升災害防禦效率，讓企業可提早部署風險策略。

儘管企業積極布建災前預防，仍可能有難以預測的殘餘風險，林國鈺也呼籲企業在落實損害防阻之餘，應透過保險規劃轉嫁風險，適時填補鉅額損失，富邦產險亦將以客戶為中心，持續提供全方位風險管理解決方案，攜手企業實現長期穩健的永續發展目標。

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