快訊

彰化選情緊張 卓伯源點名鄭麗文：若選輸應勇敢辭黨主席

獨／高雄-花蓮機票800元...叫賣哥喊破喉嚨沒人買 航空業者去也搭台鐵

蕭伊弟弟護姊開撕Joeman！爆約砲、包養 曬投資收益「我姊不缺錢」

聽新聞
0:00 / 0:00

公股最高！兆豐銀加碼員工旅遊補助金至每人1.7萬元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
兆豐銀行加碼員工國旅補助，年度旅遊及自強活動補助高達1.7萬元，力挺國旅，照顧員工。兆豐銀行／提供
兆豐銀行加碼員工國旅補助，年度旅遊及自強活動補助高達1.7萬元，力挺國旅，照顧員工。兆豐銀行／提供

為感謝員工的辛勞，兆豐銀行今年特別加碼提撥職工福利委員會福利金，辦理「國旅二日遊8,000元補助專案」，結合原有每年4,000元年度旅遊補助及5,000元員工自強活動補助，每位員工年度旅遊及活動總額高達1.7萬元，同時，預估可創造上億元國旅商機。據了解，此次加碼後，兆豐銀行的員工旅遊補助款應是官股中最高。

員工的幸福感是企業持續成長的重要力量，兆豐銀行除了在工作上提供支持與發展機會，也希望員工能在忙碌之餘擁有更多與家人相處、放鬆充電的時光。透過此次國旅補助，鼓勵員工利用假期充實身心，與家人朋友一同探索台灣各地的自然風光、品嘗在地美食，在旅行中創造美好回憶。隨著員工走訪各地，也將帶動住宿、餐飲、交通及地方特色商家消費，讓員工福利不僅成為照顧員工的心意，更為在地觀光與經濟發展注入溫暖活力，形成共好的正向循環。

除本次加碼方案，兆豐銀行每年另補助每位員工5,000元，委由職工福利委員會辦理員工自強活動，安排數十條國內旅遊路線供員工自行選擇，展現兆豐銀行在薪酬制度之外，持續強化員工休閒、健康及家庭生活支持的用心。

兆豐銀行將持續傾聽員工需求，從薪酬福利、健康照護、家庭支持、教育訓練及休閒活動等面向，規劃更貼近員工生活與職涯發展需求的福利措施。希望讓每位員工在投入工作的同時，也能兼顧身心健康與家庭生活，在充滿支持與關懷的環境中安心工作、持續成長，共同打造幸福友善職場，為企業永續發展注入穩健動能。

兆豐銀

延伸閱讀

婚育補助有感升級 富邦金及子公司勇奪「友善育兒事業獎」六大獎

群益證再獲台北市友善育兒事業獎 12周產假、給薪育嬰假打造幸福職場

元大金控集團獲北市府友善育兒事業獎 深化家庭友善職場

亞洲最佳企業雇主獎／中信金九度榮膺金獎

相關新聞

全球自然災害財損達2,200億美元 富邦產險天災評估系統獲雙專利肯定

面對極端氣候與地震等自然災害挑戰，企業的營運穩健性與風險管理的需求日益提升。為協助企業提前辨識風險，富邦產險運用數據科技深化損害防阻服務，於今年連續取得「颱風風力危害評估系統」發明專利與「歷史地震震源危害評估系統」新型專利，透過科學化評估協助企業精準掌握風險，強化企業持續營運之韌性。

公股最高！兆豐銀加碼員工旅遊補助金至每人1.7萬元

為感謝員工的辛勞，兆豐銀行今年特別加碼提撥職工福利委員會福利金，辦理「國旅二日遊8,000元補助專案」，結合原有每年4,000元年度旅遊補助及5,000元員工自強活動補助，每位員工年度旅遊及活動總額高達1.7萬元，同時，預估可創造上億元國旅商機。據了解，此次加碼後，兆豐銀行的員工旅遊補助款應是官股中最高。

第一銀行再推限時優利定存 美元存14天年率6.6％

第一銀行今日宣布對數位帳戶再推限時優利定存，即日起至9月17日，第一銀行推出專屬數位客群的「利馬匯有錢」優利定存專案，美元14天期年利率6.60％、歐元與澳幣1個月期年利率4.80％，透過iLEO數位帳戶即可參與。

新台幣開盤15分鐘內 再勁升逾1角

台股開高後震盪，新台幣匯價以32.02元開盤，小升2.6分，隨後在開盤15分鐘內再強升逾1角，最高匯價來到31.942元，升值1.04角。

七大壽險前七月新契約保費年成長逾七成 整體壽險業估破9300億元

受惠國內外股市行情熱絡，投資型保單買氣持續升溫，加上分紅保單銷售動能延續，七大壽險新契約保費收入（FYP）持續走高。根據各公司公告統計，七大壽險7月合計新契約保費收入達1,237億元，年成長134.4%；累計前七月新契約保費收入達6,754億元，年成長逾七成。其中，國泰人壽累計前七月新契約保費收入率先突破2,000億元大關、穩居七大壽險第一；業者估計，整體壽險業前七月新契約保費規模可望超過9,300億元。

機器人理財規模衝200億「通路為王」格局更鮮明

機器人理財上路九年，今年規模有望衝破200億元大關。儘管市場加速做大，成長紅利卻明顯往少數業者集中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。