公股最高！兆豐銀加碼員工旅遊補助金至每人1.7萬元

為感謝員工的辛勞，兆豐銀行今年特別加碼提撥職工福利委員會福利金，辦理「國旅二日遊8,000元補助專案」，結合原有每年4,000元年度旅遊補助及5,000元員工自強活動補助，每位員工年度旅遊及活動總額高達1.7萬元，同時，預估可創造上億元國旅商機。據了解，此次加碼後，兆豐銀行的員工旅遊補助款應是官股中最高。

員工的幸福感是企業持續成長的重要力量，兆豐銀行除了在工作上提供支持與發展機會，也希望員工能在忙碌之餘擁有更多與家人相處、放鬆充電的時光。透過此次國旅補助，鼓勵員工利用假期充實身心，與家人朋友一同探索台灣各地的自然風光、品嘗在地美食，在旅行中創造美好回憶。隨著員工走訪各地，也將帶動住宿、餐飲、交通及地方特色商家消費，讓員工福利不僅成為照顧員工的心意，更為在地觀光與經濟發展注入溫暖活力，形成共好的正向循環。

除本次加碼方案，兆豐銀行每年另補助每位員工5,000元，委由職工福利委員會辦理員工自強活動，安排數十條國內旅遊路線供員工自行選擇，展現兆豐銀行在薪酬制度之外，持續強化員工休閒、健康及家庭生活支持的用心。

兆豐銀行將持續傾聽員工需求，從薪酬福利、健康照護、家庭支持、教育訓練及休閒活動等面向，規劃更貼近員工生活與職涯發展需求的福利措施。希望讓每位員工在投入工作的同時，也能兼顧身心健康與家庭生活，在充滿支持與關懷的環境中安心工作、持續成長，共同打造幸福友善職場，為企業永續發展注入穩健動能。