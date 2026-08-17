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第一銀行再推限時優利定存 美元存14天年率6.6％

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
第一銀行再推限時優利定存，美元存款14天年率6.6％。圖/第一銀行提供
第一銀行再推限時優利定存，美元存款14天年率6.6％。圖/第一銀行提供

第一銀行今日宣布對數位帳戶再推限時優利定存，即日起至9月17日，第一銀行推出專屬數位客群的「利馬匯有錢」優利定存專案，美元14天期年利率6.60％、歐元與澳幣1個月期年利率4.80％，透過iLEO數位帳戶即可參與。

隨著市場持續關注美國聯準會利率政策及全球經濟成長動能，加上匯率波動的不確定性，兼具收益與資金彈性的短天期外幣定存，成為近期熱門的資產配置選擇，也因此第一銀行這次的專案特別主打「短天期、高利率、低門檻」三大特色，最低美元及歐元100元、澳幣200元即可承作，並同時享有最高美元3.5分、歐元6分、澳幣3分的匯率減碼優惠。

第一銀行也表示，活動期間可分批存入，每人上限美元、歐元及澳幣各2萬元，三種幣別總額度各限量原幣1000萬元，額滿為止。以2萬美元、14天、年利率6.60％為例，到期可領回利息51.3美元，約新臺幣1656元，讓短期閒置資金也能創造更佳收益。

定存 第一銀行 澳幣

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