搶攻海外郵輪商機 兆豐產推「FLY CRUISE旅程阻礙保障附加條款」

兆豐產險看準郵輪旅遊市場升溫與高端Fly Cruise需求增加，全新推出「FLY CRUISE 旅程阻礙保障附加條款」，將「新郵輪旅遊綜合保險」(以下簡稱郵輪險)的保障範圍由台灣母港擴大延伸服務至海外母港，藉此回應國人多元郵輪旅遊型態之風險需求。

國際郵輪協會（CLIA）今年發布最新「2026年全球郵輪產業現況報告」指出，去年全球郵輪旅客達3,720萬人，較2021年疫情低點成長6.75倍，其中，美國旅次居全球之冠，而亞洲國家亦名列主要客源榜單；並且約有4成旅客需搭機前往港口，顯示Fly Cruise海空聯營的旅遊模式逐漸成為市場主流。

此外，隨著亞洲郵輪市場快速成長，「迪士尼探險號」（Disney Adventure）也於今年3月起以新加坡為母港營運，成為亞洲首艘迪士尼郵輪，進一步帶動國人海外郵輪的旅遊需求。為此，兆豐保險鎖定海空接軌的風險，新創「FLY CRUISE旅程阻礙保障附加條款」，針對海空聯營旅遊模式，提供三大安心保障：

一、班機延誤定額補償保障：班機取消或延誤超過4小時，即可獲得定額理賠6,000元，保險期間最高給付兩次。

二、公共交通工具延誤接駁郵輪實支實付費用補償保險：海外旅行期間，因所搭乘或預定搭乘原定行程表所列已訂位並付費之任一公共交通工具受天氣惡劣、罷工等因素影響而導致出發延誤超過連續8小時，導致旅客無法及時於郵輪行程的啟程港(行程表內註明的第一個郵輪港口)登船，其衍生之額外住宿(每日最高限額5,000元，上限5天)與經濟艙交通費用，提供合計最高5萬元實支實付補償。

三、郵輪旅遊期間以外旅程縮短實支實付費用補償保險：海外旅行期間，於開始郵輪旅遊期間但尚未登上郵輪之前，或結束郵輪旅遊期間而離開郵輪之後，因疾病或意外事故經合格執業醫師診斷後，評估須立即至醫院住院接受治療，或遇到無法預料的罷工、天災等狀況，導致旅程須提早結束並返國，其所產生的額外住宿(每日最高限額5,000元，上限5天)與經濟艙交通費用，亦享合計最高5萬元實支實付補償。

兆豐產險指出，郵輪險Fly Cruise專案投保年齡為18歲至80歲，依保額分為三個方案，民眾可透過兆豐網路投保專區填寫身分證字號、旅遊地區、船名及行程資訊，並選擇投保天數，即可線上試算保費。以「方案三」、保期7天為例，每天不到300元，即可享有海外急難救助醫療轉送費用300萬元、郵輪緊急衛星電話費用2萬元，及意外身故或失能1000萬元等多元保障，讓保戶能安心探索全世界，盡情享受郵輪假期。