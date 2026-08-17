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新台幣開盤15分鐘內 再勁升逾1角

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯價以32.02元開盤，小升2.6分。聯合報系資料照
新台幣匯價以32.02元開盤，小升2.6分。聯合報系資料照

台股開高後震盪，新台幣匯價以32.02元開盤，小升2.6分，隨後在開盤15分鐘內再強升逾1角，最高匯價來到31.942元，升值1.04角。

美元指數今早回落，匯銀人士分析，美股上周五開盤一度衝高後拉回。密大消費信心三個月來首度下滑，加上7月零售銷售創逾一年最大跌幅，市場轉趨謹慎。

美國8月密大消費信心初值降至51，遜於市場預期的55，較7月55.2明顯回落；未來一年通膨預期升至4.3%，高於7月的4.2%。7月零售銷售意外月減0.6%，遜於市場預期的月增0.1%。兩數據凸顯儘管通膨數據近期降溫，民眾的實際感受仍未同步改善，消費動能能否持續支撐經濟成長，是後續觀察重點。

聯準會紐約分行最新公開市場操作顯示，8月14日起為期一個月暫停「準備金管理購買」（RMP），為2025年12月啟動以來首見，市場原預期將維持每月百億美元左右。此舉顯示聯準會認為銀行體系準備金緩衝已屬充足。市場預期最快11月中重啟RMP，規模約50-100億美元。後續貨幣市場利率走勢可作為準備金缺口的觀察指標。

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