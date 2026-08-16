七大壽險前七月新契約保費年成長逾七成 整體壽險業估破9300億元

受惠國內外股市行情熱絡，投資型保單買氣持續升溫，加上分紅保單銷售動能延續，七大壽險新契約保費收入（FYP）持續走高。根據各公司公告統計，七大壽險7月合計新契約保費收入達1,237億元，年成長134.4%；累計前七月新契約保費收入達6,754億元，年成長逾七成。其中，國泰人壽累計前七月新契約保費收入率先突破2,000億元大關、穩居七大壽險第一；業者估計，整體壽險業前七月新契約保費規模可望超過9,300億元。

觀察前七月新契約保費排名，國泰人壽以2,264.2億元穩居第一，富邦人壽998.8億元排名第二；新光人壽871.9億元居第三；南山人壽尚未正式公布，但預估前七月可望突破770億元；凱基人壽752.5億元；台灣人壽749億元；三商美邦人壽339.7億元。若以年增率觀察，則以台灣人壽年增124.4%最為亮眼，其次為國泰人壽年增105.1%、凱基人壽年增80.6%。

以7月單月表現觀察，國泰人壽新契約保費收入達310.2億元，年增105.8%；南山人壽預估七月也超過300億元；凱基人壽152.2億元，年增210.4%，為單月成長率最高；富邦人壽148.9億元，年增67.6%；新光人壽及台灣人壽均約110億元，分別年增24.8%及60.6%；三商美邦人壽59億元，年增156.8%。

國泰人壽前七月新契約保費達2,264.2億元，年增105.1%，市占率居業界第一。投資型商品仍是今年業績成長主要引擎，相較之下，傳統型商品累計新契約為 420.9 億元，其中利變型壽險累計逾320億元、年減33%，但受惠於多元配置與保障需求，7月美元傳統利變型保單單月繳出月增21%的亮眼表現，展現穩健支撐力道。

富邦人壽前七月新契約保費998.8億元，年增39.1%，7月新契約保費148.9億元，年增67.6%。其中，分紅保單仍是主要銷售動能，前七月新契約保費495.8億元，年增20.9%。另，富邦人壽持續深化保障型及分期繳商品布局，累計前七月個人健康及傷害險較去年同期成長6%。

凱基人壽前七月新契約保費752.5億元，年增80.6%，7月達152.2億元，年增210.4%，續創近五年單月新高。傳統型外幣保單銷售表現依舊亮眼，7月保費較去年同期成長75%，累計前七月較去年同期成長50%。