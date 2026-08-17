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亞洲最佳企業雇主獎／國泰金國泰證獲殊榮

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
國泰金控、國泰證券獲《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎六大獎，AI賦能金融科技人才 ，打造友善共融的職場環境。國泰金控／提供
國泰金控、國泰證券獲《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎六大獎，AI賦能金融科技人才 ，打造友善共融的職場環境。國泰金控／提供

亞洲人力資源權威雜誌《HR Asia》日前公布「2026亞洲最佳企業雇主獎」獲獎名單，國泰金控（2882）及旗下子公司國泰證券透過創新與永續雙軸轉型，賦能員工AI力、形塑多元共融職場，從330家參賽企業中脫穎而出。其中，國泰金八度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」，並連續五年獲獎，榮膺「金獎」最高榮譽，同時獲得人才躍升獎、科技賦能獎、多元、平等與包容獎及職場永續獎四項特別獎。

國泰證券則是連三年蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」，顯示國泰金致力打造友善職場環境，獲國際評比肯定。

國泰金2016年啟動數位轉型，近年更推動集團AI公民化，以數位能力與AI素養為核心，系統性培育跨域金融人才，並榮獲《HR Asia》新設立的「人才躍升獎」。透過建立「AI學習地圖及工具使用規範」、推動「個人發展計畫IDP」。

國泰金今年與OpenAI啟動長期策略合作，成為台灣首家導入企業版ChatGPT的金融機構，加速AI全面落地。

國泰金秉持「Place for all」的核心理念及「擁抱多元、展現真我」的策略主軸，打造「國泰共融小鎮」，並洞察同仁家庭照護與多元角色壓力，推動「全人關懷」；針對不同生涯階段同仁，推行「減速不脫隊」措施，整合彈性班別、行動辦公及EAP健康與心理支持方案，讓同仁無須在職涯與家庭照護間做抉擇。

國泰證券以「AI券商人才永續培育計畫」為主軸，規劃金融核心職能和數位AI雙培育體系，導入流程自動化、數位工具，推動Copilot競賽與實務應用，結合多元課程、AI種子培育、主管領導力訓練及跨世代管理課程，培育新世代金融人才。

此外，國泰證券推出「圓夢計劃」，公司提供資金或假期支持，累計實現逾30位同仁在職追夢，包括勇闖喜馬拉雅山、組團參加德國柏林馬拉松等，用心灌溉同仁心中夢想。國泰證券透過核心職能拓展社會影響力，落實普惠金融。

國泰金

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