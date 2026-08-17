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一銀結合產官學民 推動永續

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

消失的渡渡鳥，難覓蹤跡的台灣雲豹，以及愈來愈少的中華白海豚，當物種滅絕不再只是歷史，人類是否正走向地球「第六次大滅絕」？近期第一銀行攜手國立臺灣博物館推出「第六次大滅絕？命運還是機會」特展，從地球過去五次大滅絕談起，帶領民眾重新思考人類發展與自然環境之間的關係。

一銀表示，本次特展透過文化與金融的跨界對話，從生物生存逆境出發，運用展覽及環境教育體驗開啟永續新思維。「第六次大滅絕？命運還是機會」特展回顧地球過去五次大滅絕歷程，並聚焦棲地破壞、氣候變遷及過度開發等人為因素所帶來的生態危機。

展覽還結合生物標本、視覺設計及沉浸式AR科技，呈現渡渡鳥等已滅絕物種，以及臺灣雲豹、儒艮、中華白海豚等面臨生存危機的物種。

特展自2025年12月2日至2026年11月1日，在臺灣博物館南門館紅樓展示館二樓展出，開放時間為每周二至周日上午9時30分至下午5時，每周一、除夕及春節初一休館。

一銀表示，將持續匯聚資源，結合金融專業與產官學民各界力量，推動永續理念落實於社會每個角落，攜手打造人與自然環境共好的永續未來。未來將持續結合金融專業與產官學民力量，從金融服務、環境保育到社會教育多管齊下，擴大生物多樣性行動的影響力。

永續 國立臺灣博物館 一銀

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