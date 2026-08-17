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一銀跨界合作 扎根環境教育

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一銀行攜手國立臺灣博物館跨界合作「第六次大滅絕？命運還是機會」特展，董事長邱月琴（右三）率董事及高階主管，與國立臺灣博物館館長陳登欽（右二）共同出席，以具體行動響應環境教育推廣。一銀／提供
第一銀行攜手國立臺灣博物館跨界合作「第六次大滅絕？命運還是機會」特展，董事長邱月琴（右三）率董事及高階主管，與國立臺灣博物館館長陳登欽（右二）共同出席，以具體行動響應環境教育推廣。一銀／提供

一銀行擴大生物多樣性布局，從金融本業、環境保育再跨足環境教育，攜手國立臺灣博物館推動「第六次大滅絕？命運還是機會」特展，透過跨界合作，提高社會對物種保育與生態危機的關注。

為展現經營團隊對永續議題的重視，一銀董事長邱月琴14日率董事及高階主管參與特展，並體驗製作19世紀歐洲用於觀測天氣的「天氣瓶」，從科學實作認識溫室效應及氣候變遷影響。

面對氣候變遷、生物多樣性流失等挑戰，一銀近年持續將永續納入經營與決策核心，除推動自身營運減碳，也逐步把自然與生物多樣性議題納入金融業務，希望透過金融力量，引導更多資源投入環境保護。

此次與臺博館合作，則進一步把生物多樣性倡議延伸到環境教育。臺博館長期透過自然史研究、典藏及展覽推廣生態知識，雙方藉由金融與文化跨界合作，擴大環境議題的社會影響力。

為使無法親臨現場觀展的民眾也能接觸環境議題，第一銀行更邀請本次特展策展人之一、服務於臺灣博物館達40年的臺灣知名動物學家林俊聰，於第一銀行ESG Podcast節目《一銀陪你聊「新」事》分享標本採集背後的知識及溫室效應等議題，讓更多民眾認識生物多樣性保育的重要性。

此外，一銀也邀請新北市新店區中正國小高年級學童參與特展導覽及蠟葉標本製作，讓環境教育向下扎根。

一銀長期推動永續金融，除落實內部減碳與自身營運外，也積極將生物多樣性議題納入金融業務，除加入國際「生物多樣性金融」（Finance for Biodiversity Pledge, FfB）倡議，也從改善鳥類窗殺、濕地保育，到植樹造林等行動，持續引導更多資源投入環境保護，母公司第一金控更於2025年，獲國際非營利組織CDP評比，在氣候變遷、水安全及森林等三大環境主題的資訊揭露全獲「A List」最高評級，躋身全球23強，也是台灣首家獲得「3A」殊榮的企業。

一銀 氣候變遷 永續 國立臺灣博物館

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