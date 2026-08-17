投資型保單吸金 兩關鍵

今年國內外股市行情熱絡，資金積極湧入投資型保單，光是上半年壽險業就有十張投資型商品成為百億保單，大型壽險投資型商品銷售更是全面升溫。

壽險業者分析，今年投資型保單銷售大幅成長原因有二，一是國內外股市走強，保戶參與資本市場意願提高；二是相較傳統儲蓄型商品，投資型保單可連結多元投資標的，在多頭行情下更容易吸引資金。

國泰人壽前七月投資型保單新契約保費收入（FYP）達1,843.3億元，年增250%，規模居大型壽險之冠；凱基人壽前七月投資型FYP則達391.1億元，年增450.1%，成長力道最為強勁。

國泰人壽7月投資型保單新契約保費收入達240億元，較去年同期成長213%；累計前七月達1,843.3億元，年增250%，占國泰人壽前七月整體新契約保費2,264.2億元逾八成，儘管受股市下跌影響使單月銷量較上月回檔，但同比動能依然顯著。

凱基人壽投資型商品成長幅度更為突出，7月投資型新契約保費收入87.8億元，較去年同期7.8億元大增1,031.5%，單月成長超過十倍；累計前七月投資型新契約保費391.1億元。

富邦人壽前七月投資型商品新契約保費達347.4億元，較去年同期174.4億元成長99.1%，接近翻倍；7月單月達68.6億元，較去年同期19.2億元成長256.7%，增幅也相當顯著。