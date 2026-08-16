元大證攜Nasdaq與Bloomberg 舉辦決戰2026投資新版圖國際論壇

2026年複委託成長強勁，國人持續跨境投資全球龍頭企業，對海外投資熱度刷新歷史紀錄。根據券商公會統計，2026年前五月國人透過複委託進行海外投資的金額已狂飆至7.86兆元，較2025年同期成長114％，翻倍成長。其中又以投資美國地區的5.56兆元成交金額居首，占整體海外投資七成。進一步分析相關數據亦顯示，1~5月國人投資美國地區以直接參與美股為主，占58.7％，ETF占32.5％，兩者合計超過九成，顯示台灣投資人對投資海外市場與追求多元化資產配置報酬，具高度企圖心。

沿襲對台灣電子產業的熟悉度，國人複委託投資海外標的，高度聚焦在全球AI科技巨擘與半導體相關供應鏈，並延伸布局至美股上游相關產業鏈、大型龍頭企業等。與此同時，為分散風險及避險需求，長線資金亦大舉流入美股核心大型指數的ETF，形成「科技個股+指數型 ETF」的衛星與核心配置格局，這正是推升近期複委託海外投資成交量屢創新高的核心動力。

面對這股強大的複委託海外投資熱潮，在2026年全球投資環境充滿變數，AI浪潮與地緣政治交鋒帶來的接踵挑戰，投資人該如何在動盪環境中尋求穩健布局？元大證券舉辦決戰 2026 投資新版圖國際論壇，特別邀請Nasdaq交易所首席經濟學家暨資深副總裁Phil Mackintosh、Bloomberg Intelligence資深分析師Steven Tseng，以及元大投顧首席分析師顏承暉博士三位重量級專家，透過國際視角與專業解析，帶領投資人洞悉全球總體經濟、科技產業及地緣政治的未來趨勢。

Nasdaq首席經濟學家Phil Mackintosh指出，當前全球市場面臨的分化現象，一邊是戰爭與能源衝擊供應鏈、持續的高利率環境，以及經濟衰退風險升高等多重挑戰；然而另一邊，市場又在強勁獲利與AI熱潮推動下逆勢攀升，這樣的現象值得投資人深入探究。Bloomberg Intelligence資深分析師Steven Tseng則針對「AI與地緣政治的交鋒」議題，剖析科技產業在地緣政治多變下的風向轉變，提供投資人關鍵的決策參考。元大投顧顏承暉博士亦從總體經濟角度切入，針對「通膨年代還是泡沫年代？」提出精闢分析，並探討AI時代下的國際經濟新局，為現場來賓梳理出在暗潮洶湧市場中的穩健布局策略。

元大證券表示，身為台灣券商市占龍頭，長期與Nasdaq及Bloomberg等國際頂尖機構保持緊密合作，結合集團內元大投顧的專業分析，致力於為客戶創造價值。藉由每年精心規劃舉辦的國際論壇，元大證券持續加強海外投資服務的深度與廣度，確保臺灣投資人能與國際市場趨勢「零時差」接軌。

元大證券將持續秉持元大金控「掌握先機、創造客戶財富」的核心價值，以及「在地生活，全球理財」的集團願景。透過專業團隊與外部國際專家的戰略合作，提供最即時的市場分析與多元的海外交易商品，全方位滿足投資人配置需求，協助客戶在複雜的全球變局中，穩健達成理財目標，實現人生夢想。