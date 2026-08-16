群益證再獲台北市友善育兒事業獎 12周產假、給薪育嬰假打造幸福職場

群益金鼎證券長期秉持「以人為本」的理念，持續打造兼顧工作與家庭的友善職場，2026年再次獲得台北市2026年友善育兒事業獎肯定，展現公司長期推動員工關懷、性別平等及家庭友善措施的具體成果。連續兩年獲獎，不僅是對群益友善育兒政策的認同，更象徵群益金鼎證券是一個持續以實際行動陪伴員工走過人生不同階段，打造安心工作、放心育兒的幸福職場。

臺北市勞動局今年特別於臺北市立兒童新樂園舉辦2026年度友善育兒事業獎頒獎暨親子日活動，邀請獲獎企業員工及眷屬共同參與，讓友善育兒不只停留在職場制度，更延伸至員工家庭生活。群益證也將這次「兒童新樂園親子日」視為企業與員工家庭交流的重要契機，由管理部執行副總裁王雅芳代表領獎，並廣邀百餘位集團員工與家眷一同參與，提供集團同仁公假一日，讓平時忙於工作的同仁能暫時放下工作節奏，與孩子及家人共享歡樂時光，也讓「工作與家庭共好」從口號化為真實的生活體驗。

群益金鼎證券今年進一步將育兒支持措施向前推進，率先將女性員工產假由現行八周提升至12周，讓新手媽媽在生產後擁有更充裕的休養及親子陪伴時間；同時另提供五天給薪育嬰假，進一步增加員工在育兒初期的彈性。公司也持續提供家庭照顧假、彈性工作等措施，協助同仁依據家庭需求彈性安排工作與生活。

在生育關懷方面，群益金鼎證券提供兼具實用性、時效性及安全性的育兒關懷包，協助新手父母減輕育兒初期的用品支出與準備負擔；並由聯合職工福利委員會提供每胎3,000元生育補助，讓企業的祝福不僅停留在情感支持，更化為實質的家庭協助。群益也支持「共同育兒」理念，除透過育兒關懷措施支持新手父母，公司亦規劃兒童教育相關講座，並與兒童福利機構及幼兒園簽訂優惠合約，提供員工更多元、便利的育兒資源。

在員工身心支持方面，公司持續推動員工協助方案（EAP），針對心理、家庭、財務及法律等議題提供適切協助，並透過健康促進、員工關懷及多元福利措施，陪伴同仁面對工作與人生各階段的不同需求。另外，群益透過家庭日、親子活動等方式，邀請員工與眷屬共同參與，讓工作與家庭不再是二選一，而能在企業支持下取得更好的平衡。

群益金鼎證券表示， 獲得2026年友善育兒事業獎對公司長期深耕友善職場的鼓勵，更是持續精進的動力。唯有讓員工在人生不同階段都獲得充分支持，才能安心投入工作、發揮所長，與企業共同成長。未來將持續深化育兒友善、工作生活平衡、健康促進等措施，攜手員工與家庭共創幸福，讓「群益」不只是企業品牌，更成為員工人生不同階段值得信賴的支持力量。