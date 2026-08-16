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元大金控集團獲北市府友善育兒事業獎 深化家庭友善職場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控及旗下元大證券獲臺北市政府頒發友善育兒事業獎。圖／元大金控提供
元大金控及旗下元大證券獲臺北市政府頒發友善育兒事業獎。圖／元大金控提供

元大金控及旗下元大證券榮獲臺北市政府「友善育兒事業獎」，其中，元大金控連續三年獲獎，元大證券則首度獲獎，展現集團長期推動家庭友善職場的豐碩成果。

臺北市政府為鼓勵企業營造育兒友善環境，設立友善育兒事業獎，針對組織文化及政策、彈性工作安排、育兒支持假別、托兒服務、親職支持網絡、經濟支持與創新作為等面向進行評選。今年度，元大金控及元大證券雙雙榮獲績優事業獎肯定，元大金控獲頒組織文化及政策及育兒與親職支持網絡與措施、元大證券則獲頒育兒與親職支持網絡與措施及經濟支持與津貼措施等單項績優事業獎，彰顯集團深耕友善育兒環境的成果。

元大金控集團深信，員工是企業永續發展的重要基石。為協助同仁兼顧工作與家庭生活，集團提供家庭照顧假與事假分別計算、陪產檢及陪產假、彈性婚假等優於法令的育兒照顧制度，陪伴同仁走過人生重要階段。同時，透過母性健康保護計畫、生育及育兒福利補助、親職教育推廣、員工協助方案（EAP）及子女教育獎助金等多元措施，建構完善的家庭友善支持網絡，提供從成家、生育到育兒各階段的實質資源與關懷

除照顧員工及其家庭，集團亦將關懷的理念延伸至供應鏈與社會，透過供應商ESG交流與經驗分享，攜手合作夥伴共同提升員工福祉及友善職場文化；並持續投入兒少關懷公益行動，結合公益團體資源支持弱勢兒少，將對家庭與下一代的支持擴展至社會各個角落，發揮企業正向影響力。未來，元大金控集團將持續精進家庭友善與育兒照顧機制，打造更具溫度、幸福感與支持力的職場環境，實踐企業、家庭與社會共榮的永續願景。

元大金控 北市 育兒 職場 元大證券

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