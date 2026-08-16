婚育補助有感升級 富邦金及子公司勇奪「友善育兒事業獎」六大獎

臺北市政府勞動局8月14日舉辦第三屆「友善育兒事業獎」頒獎典禮，富邦金控及子公司表現亮眼，在「績優事業組」中，富邦金控與富邦人壽連續三屆獲獎，台北富邦銀行二度蟬聯佳績。此外，在「單項績優事業組」中，富邦金控、富邦人壽與台北富邦銀行更分別在「經濟支持、津貼措施」、「組織文化及政策」、「育兒與親職支持網絡與措施」項目榮獲肯定，展現富邦集團長期推動友善育兒職場與支持員工家庭照顧需求的具體成果。

富邦金控董事長蔡明興表示，人才是富邦最重視的資產，富邦金控以「低碳、數位、激勵、影響」四大策略為核心，依循「激勵」策略持續推動全方位的員工家庭照護，打造多元共融的工作環境，建立友善育兒的幸福職場。富邦秉持「以人為本」的核心理念，依員工在不同人生階段的需求，建立涵蓋結婚、生育到育兒的完整家庭照護支持體系，陪伴員工迎接人生重要時刻，展現正向力量，樹立友善職場典範。

富邦金控今年更進一步提升員工家庭友善照護政策，自8月1日起優化結婚補助福利措施並擴及員工子女，提供員工本人結婚補助新台幣3萬元，若新人雙方皆任職富邦金控或子公司共可獲6萬元，員工子女結婚則提供6仟元補助；在生育補助方面，則提供每胎新生兒10萬元補助，並提高6歲以下子女育兒補助至每年2.4萬元，2025年富邦金控與子公司共計補助逾4,640人次、投入近1億6,000萬元，迎來逾640名富邦新生寶寶。同時提供優於法令規定的生育友善假別，包括10週全薪產假、8天全薪產檢假、8天全薪陪產檢及陪產假，以及3天全薪家庭關懷假，以實際行動展現對員工的關懷，實踐企業對員工家庭友善的承諾。此外，富邦金控推動員工持股信託，每月依職級提撥2,000元~8,000元金額，逾90%的員工參加持股信託，每年投入之公提金超過8億元，強化公司與員工間之連結。

富邦人壽將「打造育兒無後顧之憂的職場」列為企業永續發展重要策略，由董事長與總經理親自倡議推動DEI(多元、公平、共融)文化，致力營造兼顧家庭與職涯發展的友善職場環境，支持員工在人生不同階段安心成家、穩健發展，實踐「敢生、願養、能發展」的幸福願景。為落實員工照顧承諾，2025年12月與工會續簽訂團體協約，涵蓋全體內外勤員工，除提高6歲以下子女育兒補助金額至2.4萬元，並納入誠信協商原則，持續深化勞資互信與溝通機制。

此外，富邦人壽系統性導入優於法令的育兒友善措施，針對懷孕期間及產後1年內之員工，提供關懷服務、醫師諮詢及職場環境各類危害鑑別，保護員工及胎兒平安、健康；並每年定期規劃媽媽教室，邀請專業心理師協助新手爸媽及產後返回職場的同仁做好身心調適。同時，提供優於法令的育兒補助與休假，並將同性婚姻等多元家庭型態納入福利保障，展現包容與共融價值。2025年共投入逾9,000萬元生育及育兒補助，照顧超過2,000位富邦寶寶，以具體行動打造共融幸福職場。

台北富邦銀行致力推動全方位員工照護，不僅提供優於法令的生育休假與補助，自2016年起更推動「女性員工母性健康保護計畫」，為孕產員工提供生育諮詢、健康照護及好孕祝福禮。另持續舉辦親職教育講座，邀請兒童醫學、親子關係及教養領域專家分享育兒知識，透過專業資源強化員工育兒後援，打造友善育兒職場環境。

同時，北富銀也將幸福感延伸至社會角落，自2023年起每年號召員工募集八成新學用品、書籍及玩具等物資，陪伴偏鄉原住民孩童成長。2025年更進一步辦理愛心義賣活動，凝聚員工愛心，將義賣所得全數捐贈予富邦慈善基金會「用愛心做朋友」助學活動，協助弱勢學童安心就學，擴大社會正向影響力。