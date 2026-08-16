打造友善職場 中國信託九度勇奪《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」

中信金控將人才視為推動企業成長與永續發展的重要力量，從職場文化、人才培育及多元共融等面向投入，打造讓員工安心工作、持續成長的職場環境。亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》於8月14日舉辦「2026亞洲最佳企業雇主獎」頒獎典禮，中國信託金控打敗群雄，自330家企業中脫穎而出，連九年獲得「亞洲最佳企業雇主」（HR Asia Best Companies to Work For in Asia）金獎，由中國信託商業銀行人力資源發展處副處長李祥毅代表受獎。

「亞洲最佳企業雇主獎」為亞洲地區人力資源管理領域代表性獎項，評選面向涵蓋組織文化、員工認同及團隊凝聚，邀請專家評鑑及內部同仁滿意度調查評分。中信金控於三大面向得分皆高出市場平均值10%以上，顯示同仁對公司的高度認同，彰顯中信金控致力打造友善職場、深耕人才永續的堅定承諾。

在友善職場方面，中信金控提供優渥的產假、陪產假、親子假、家庭照顧假及員工關懷假，全方位照顧同仁及其眷屬。中信金控重視員工的工作與生活平衡，在中國信託金融園區設有健身房、圖書館、交誼中心等優質空間，成立36個多元社團。亦設立溫馨放鬆的諮商室，同仁一年可享8次免費心理諮商服務，諮商資源擴及眷屬共享，建構身心平衡的幸福職場。

此外，中信金控積極發展多元培訓機制，推動職能導向的人才策略，設計各階管理訓練與各類專業課程，盤點人員績效與發展潛力，規劃職涯發展藍圖。其中儲備幹部（Management Associate）為培育金融領導人才的重要計畫，提供系統化培訓與跨單位歷練，並透過「國際法金業務菁英計畫（International Relationship Manager）」培養跨國菁英。中信金控也與國內外知名學府合作，導入一流師資與資源，且規劃員工專屬訓練環境，2025年訓練總經費達新臺幣2.79億元，展現對人才培育的重視。

秉持We are family的品牌精神，中信金控視員工如家人，提供具競爭力的薪資與福利制度，以多元培育與發展計畫，營造幸福、包容且充滿活力的職場環境，在金融轉型中持續創新，攜手同仁朝「臺灣第一、亞洲領先」目標邁進。