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央行9月升息機率有多高？專家緊盯三訊號

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
市場關注9月央行理監事會議是否升息。 路透
市場關注9月央行理監事會議是否升息。 路透

市場關注9月央行理監事會議是否升息；面對近期物價壓力、AI產業帶動經濟成長、房價仍處高檔，三位銀行及金控首席經濟學家認為，央行目前仍處高度警戒狀態，猶如「腳放在剎車上，但還沒踩下去」，決定9月是否升息關鍵，將取決於8月CPI、國際油價及聯準會政策走向。

三位首席經濟學家分析顯示，9月央行政策已不只是單純看台灣CPI，而是同時受到油價、AI景氣、房市、金融市場利率及聯準會政策牽動。市場預期，央行即使9月維持利率不變，也可能透過更強烈的政策訊號釋放控管通膨態度，呈現「不升息、但不代表寬鬆」的政策格局。

合作金庫金控首席經濟學家徐千婷表示，台灣CPI年增率連續多月超過2%，上游生產者物價指數更呈現兩位數增長，顯示通膨壓力未完全消退。另一方面，在AI產業強勁投資帶動下，台灣經濟表現非常突出，但也出現產業發展不均衡問題，加上房市交易量雖降溫，房價仍處高檔，讓央行面臨物價、景氣與金融穩定多重考量。

徐千婷指出，目前通膨偏向供給面因素，包括油價及AI投資帶動生產成本上升，因此央行即使面對CPI走高，也未必會立即升息。她形容央行目前可能採取「鷹式按兵不動」策略，也就是「腳已經放在剎車上，但還沒踩下去」，一旦物價突升，仍保留政策反應空間。

8月CPI將是9月政策決策的重要觀察指標，若CPI持續走高，加上地緣政治導致油價再度上漲，9月升息機率可能提高至「五五波」。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，台灣近期通膨走高，加上國際油價受到地緣政治影響存在上漲風險，使央行面臨升息兩難。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇認為，美國就業市場疲弱，近期CPI、PPI數據低於預期，降低聯準會升息必要性，也可能減輕台灣央行政策壓力。

央行 升息 聯準會 利率

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